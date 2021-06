Radisson rusza z nową kampanią

Po okresie blokady i ograniczeń w poruszaniu się, polskie plaże, góry

i tętniące życiem miasta czekają na turystów. Krajową turystykę wspiera Radisson Hotel Group i zachęca do podróżowania w swojej nowej kampanii.

W tym roku entuzjaści turystyki i miłośnicy city breaków mogą wziąć udział w atrakcyjnym konkursie.

Wystarczy zrobić jedno, niepowtarzalne zdjęcie z wakacyjnej podróży po Polsce

i zamieścić je do 31 sierpnia na Facebooku lub Instagramie z hashtagami #polskazeradisson i #polskazparkinn. Nagrodą główną jest 14 weekendowych pobytów do zrealizowania w każdym z hoteli Grupy Hotelowej Radisson w Polsce - wszystko dla jednego zwycięzcy. Wraz z osobą towarzyszącą zostanie on zaproszony do korzystania z usług obiektów sieci w Polsce. Dodatkowo, każdy

z hoteli przyzna również indywidualne vouchery w postaci jednego pobytu weekendowego dla dwóch osób.

Z nagrody będzie można korzystać do końca 2023 roku, a o jej atrakcyjności decyduje nie tylko liczba dostępnych hoteli, ale także ich standard, jakość usług i lokalizacja. Wszystkie obiekty Radisson Hotel Group w Polsce zlokalizowane są

w centrach miast, w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscach. W Gdańsku duże wrażenie robi Radisson Hotel & Suites położony nad brzegiem Motławy, z widokiem na port i zabytkowe kamienice, a także Radisson Blu przy słynnym Długim Targu - w pobliżu Zielonej Bramy i Fontanny Neptuna. Pobliski Sopot zaprasza do hotel przy plaży. W Szczecinie możemy liczyć na chwilę relaksu w obiekcie położonym w słynnym kompleksie Pazim, z hotelu we Wrocławiu łatwo dotrzeć do Afrykarium i imponującego ZOO. Miłośnikom gór natomiast zapierające dech w piersiach widoki na szlakach znajdujących się w niewielkiej odległości od hotelu Radisson Blu & Residences w Zakopanem oraz hotelu Radisson w Szklarskiej Porębie. Szczególnie wymagający klienci docenią wyjątkowy i ekskluzywny hotel Radisson Collection w centrum Warszawy z widokiem na stolicę. Do polskiej rodziny Radisson Hotels Group dołączy wkrótce Radisson Resort w Kołobrzegu - mieście słynącym z szerokich plaż i imponujących zabytków średniowiecznej architektury.