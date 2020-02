Radisson stawia na partnerów

W konkurencyjnym krajobrazie, jakim jest dzisiaj Polska, kluczem jest wyróżnienie się z tłumu. Chcemy to osiągnąć nie tylko dzięki naszym markom i koncepcjom, ale także dzięki naszemu podejściu do naszych właścicieli - mówi Valerie Schuermans, wiceprezes ds. rozwoju biznesu w Radisson Hotel Group.

Hotele przechodzą wielkie zmiany jakościowe – począwszy od designu na obsłudze gościa skończywszy. Które ze zmian – Pani zdaniem – są najbardziej znaczące dla przyszłości Państwa firmy i branży? A może dopiero stoimy u progu wielkich zmian?

Valerie Schuermans: Największą zmianą, jaką w ostatnim czasie wprowadziliśmy, ale na której efekty będziemy musieli jeszcze poczekać było stworzenie parasolowej platformy dla wszystkich marek hotelowych pod nazwą Radisson Hotels. Nasza firma ma trzy główne grupy interesariuszy: właścicieli hoteli, gości i dostawców. W tej chwili, wszyscy oni mogą znaleźć interesujące ich informacje na tej jednej platformie. I to dla nas jest obecnie największa zmiana, dzięki której nasz biznes może iść do przodu i się rozwijać.

Dla Radissona bardzo ważna jest współpraca z polskimi inwestorami. Kto może być Państwa partnerem i co możecie zaoferować inwestorom?

Polska wykazuje bardzo duży potencjał inwestycyjny, czyli trwa obecnie bardzo dobry czas dla inwestorów także z rynku nieruchomości i hotelarskiego. Jako jedna z topowych grup hotelowych na świecie, możemy zaoferować nie tylko korzyści płynące z rozpoznawalności naszych marek, ale także bardzo atrakcyjną ofertę współpracy, której rezultatem jest wysoki poziom zwrotu z inwestycji. Podczas naszego niedawnego corocznego spotkania z inwestorami z rynku nieruchomości, All Eyes on Poland 2.0, przedstawialiśmy naszym partnerom biznesowym szczegółową strategię oraz nasz nowy model operacyjny, który wdrażamy w naszych hotelach w Polsce. Była to także okazja do celebracji sukcesów, jakie odnosimy w Polsce wspólnie z inwestorami, konsultantami i liderami branży, i faktu, że rozwijamy się szybciej niż zakładaliśmy jeszcze parę lat temu.

Jak Pani ocenia polski biznes pod kątem „wyczucia” trendów i kierunków na rynku hotelowym?

Obecnie w Polsce jest możliwość implementacji wielu pomysłów i trendów hotelarskich, gdyż przy tak szybkim wzroście, rynek jest bardzo chłonny i otwarty na nowe realizacje. Duże polskie aglomeracje wiodą tu prym, choćby ze względu na liczbę turystów biznesowych i rekreacyjnych. Dlatego zdecydowaliśmy się postawić na Kraków i Warszawę jako te miasta, które jako pierwsze przyjmą naszą najmłodszą markę Radisson RED, odważny, bezpretensjonalny koncept hotelowy, który pasuje do tętniących zżyciem, dynamicznych aglomeracji. Ze względu na rosnącą popularność i przyjazne otoczenie dla realizacji nowych konceptów, Grupa będzie stawiać na dalszy rozwój poprzez realizację koncepcji mieszkań z obsługą (tzw. serviced appartments) w głównych polskich metropoliach, wprowadzenie marki Radisson do największych i średnich miast oraz do ośrodków wypoczynkowych, a marki Radisson RED do Trójmiasta.

