Immobile, właściciel sieci Focus Hotels, chce przejmować restauracje, które nie radzą sobie z drożyzną. - Nie zamierzamy prowadzić ich pod jedną marką. Różnorodność jest wspaniała - zapewnia Rafał Jerzy, prezes grupy kapitałowej Immobile.

Grupa Immobile szuka restauracji do przejęcia w dwunastu miastach w Polsce. Są to wszystkie największe ośrodki i kilka mniejszych, takich jak chociażby Sopot.

Pierwszą restauracją typowo miejską przejętą przez Immobile jest bydgoska La Rosa działająca w biurowcu K3 należącym do grupy.

Branża gastronomiczna znalazła się w trudnej sytuacji. Szaleją ceny energii, mocno rosną ceny produktów spożywczych. Wiele restauracji nie wytrzymuje i się zamyka.

Interesują nas działające restauracje, których właściciele nie radzą sobie z obecnymi problemami i być może szukają możliwości wyjścia z tego biznesu - tłumaczy Łukasz Płoszyński. Fot. GKImmobile/ youtube.com

- Rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Gastronomia jest znaczącą częścią naszego biznesu. W każdym naszym hotelu prowadzimy restaurację. Co prawda one się różnią od lokali miejskich, ale jednak pod względem organizacji zakupów spożywczych i energii elektrycznej czy zatrudniania ludzi, praca jest taka sama. Podwyżki są gigantyczne i ceny już raczej nie spadną - tłumaczy Łukasz Płoszyński, wiceprezes zarządu Focus Hotels.

Wartość sprzedaży gastronomicznej grupy Immobile wynosi 40 mln zł. - Pomimo kryzysowej i bardzo skomplikowanej sytuacji na rynku, chcemy rozwijać naszą działalność gastronomiczną - zapewnia Rafał Jerzy, prezes grupy kapitałowej Immobile S.A.

Obiekty sieci Focus Hotel. fot. mat. prasowe

- W tak trudnych trudnych warunkach restauratorzy nie funkcjonowali chyba jeszcze nigdy. Najpierw lokale pozamykała im pandemia, potem pojawiła się galopująca inflacja i wzrost kosztów energii oraz surowców. Biznes stał się nieprzewidywalny. Dla wielu przedsiębiorców jest nierentowny - opisuje Rafał Jerzy.

W związku z tym, mnóstwo restauracji wpada w spiralę kłopotów, z których bardzo ciężko wyjść. - Dlatego rynek będzie się konsolidował - uważa Rafał Jerzy.

Hotele Focus z myślą o miejskich gościach

Należąca do grupy Immobile sieć Focus Hotels liczy 15 hoteli i tyle samo restauracji. Większość z nich to typowe hotelowe restauracje nastawione na gościa hotelowego i konferencyjnego. Jednak w lokalizacjach z odpowiednim potencjałem, grupa przygotowała ofertę skierowaną do klienta miejskiego.

- Przykładem jest otworzona w styczniu 2022 r. bydgoska restauracja Gdańska 14. Z kolei w Elblągu mamy restaurację Dom Królów działającą w naszym hotelu, który stoi przy miejskim deptaku, blisko starej części miasta. Podobnie w Warszawie, otwierając w marcu zeszłego roku Hotel Focus Premium przy ul. Suwak, stworzyliśmy Moffo, także z myślą o pracownikach okolicznych biurowców i mieszkańców - wylicza Łukasz Płoszyński.

Natomiast pierwszą restauracją typowo miejską przejętą przez grupę jest bydgoska La Rosa działająca w biurowcu K3 należącym do Immobile. Firma ma jednak dużo większy apetyt.

- Wybraliśmy dwanaście miast w Polsce. Są to w zasadzie wszystkie największe ośrodki i kilka mniejszych, takich jak chociażby Sopot. Określiliśmy lokalizacje, w których zamierzamy szukać kolejnych restauracji do przejęcia - tłumaczy Łukasz Płoszyński.

Interesują nas działające lokale, których właściciele nie radzą sobie z obecnymi problemami i być może szukają możliwości wyjścia z tego biznesu - dodaje Płoszyński.

Wiceprezes Focus Hotels zaprasza wszystkich zainteresowanych na rozmowę. - Proponujemy odstępstwo od lokalu lub jego odkupienie - wyjaśnia Łukasz Płoszyński.

Prezes Rafał Jerzy dodaje, że grupa chce zachować różnorodność przejętych restauracji.

Nie zamierzamy ich prowadzić pod jedną marką. Różnorodność jest wspaniała. Wielu restauratorów przez lata pracy stworzyło biznesy tak doskonałe jak dzieła sztuki. Świetnie funkcjonowały do czasu, gdy z przyczyn niezależnych od siebie, wpadły w tarapaty finansowe - opisuje Rafał Jerzy.

Pięć nowych obiektów podczas pandemii

Grupa Immobile działa na rynku w kilku segmentach, co daje firmie dużą przewagę konkurencyjną. - W sytuacjach kryzysowych wspieramy się między sektorami. Tak było m.in. w czasie pandemii podczas lockdownów, gdy hotele zostały zamknięte, a wszystkie koszty musieliśmy ponosić. Udało nam się z tego wyjść obronną ręką bez konieczności znaczącej redukcji załogi - tłumaczy Rafał Jerzy, prezes grupy Immobile.

Dzięki temu sieć Focus Hotels, w roku bez pandemii, odnotowała świetne wyniki.

Nigdy tak szybko jak w pandemii się nie rozwijaliśmy. Otworzyliśmy pięć nowych obiektów. W tym czasie wszyscy uciekali od hoteli, a my w nie wchodziliśmy - przyznaje Łukasz Płoszyński, wiceprezes zarządu Focus Hotels.

- Oprócz dokończenia rozpoczętych przed pandemią projektów, przejęliśmy dwa zadłużone hotele: w Elblągu i w Lublinie. Dzisiaj nam to procentuje. Ostatnie wyniki są ponad dwukrotnie wyższe niż w rekordowym dla nas 2019 r. - dodaje Płoszyński.

Duży wpływ na to miały dwa ostatnie otwarcia w 2022 r. W marcu w Warszawie otworzył się konferencyjny Hotel Focus Premium z 234 pokojami. Od samego startu obiekt notuje obłożenie na poziomie ponad 90 proc. Z kolei w czerwcu pierwszych gości przyjął Hotel Focus Premium w Bydgoszczy, szybko stając się liderem lokalnego rynku pod względem średniej ceny pokoju.

