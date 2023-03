Pałac Hatzfeldów przez dziesięciolecia był obiektem, który pełnił istotną rolę w życiu kulturalnym i artystycznym miasta. Był on miejscem ważnym nie tylko dla twórców, ale również dla miłośników sztuki.

We wrześniu 2022 roku w jego wnętrzach, po długiej przerwie, ponownie zagościła sztuka w ramach wystawy „Po Sztuce” organizowanej z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Okregu Wrocławskiego Zwiazku Polskich Artystów. Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem kręgów artystycznych jak również mieszkańców Wrocławia, dla których przez miesiąc była otwarta bezpłatnie.

Wystawa przyciągnęła uwagę publiczności nie tylko dzięki swej tematyce i charakterowi, ale również ze względu na swoją lokalizację. Pokazane na wystawie dzieła były zróżnicowane pod względem stylu i techniki, co pozwoliło na poznanie sztuki w różnych jej wymiarach.

Sztuka zapisała się w historii tego miejsca, dlatego pragniemy podtrzymać jej ducha w przestrzenii Pałacu w dalszym ciągu, użyczając obiekt bezpłatnie. Chcemy, aby Pałac wypełniała artystyczna atmosfera, dlatego we współpracy z ZPAP powstała idea kontynuwania cyklu prezentacji różnego rodzaju koncepcji artystycznych oraz dzieł pod wspólnym tytułem „W WITRYNIE – informuje Paweł Rojek , prezes firmy Rafin Developer.

Pierwsza edycja wystaw ruszyła 20 lutego 2023 i zaplanowana jest cyklicznie w formie 3-tygodniowych prezentacji prac członków ZPAP w obu witrynach Pałacu. Wystawy zaplanowane są już do końca 2023 roku. Obecnie w witrynach prezentowana jest wystawa o nazwie "Sztuka w Ogniu”, poświęcona tematyce wojny na Ukrainie prezentująca twórczość ukraińskich artystów. Ukraińscy fotografowie, malarze, rzeźbiarze i artyści cyfrowi zaprezentują swoje prace, aby stworzyć piękną wystawę na cele charytatywne i wyrazić wdzięczność dla Polski, która wykazuje niesamowite wsparcie dla Ukrainy.

Zwiedzanie wystawy odbędzie się w obecności prowadzącego i będzie dostępne w języku polskim, ukraińskim i angielskim. W każdej części wystawy prowadzący będzie opowiadał o szczegółach i historii dzieł sztuki oraz odpowiadał na pytania zwiedzających. W sekcji sztuki cyfrowej pojawi się specjalista, który nauczy i wprowadzi zwiedzających w świat sztuki cyfrowej.

Wystawa składać się będzie z 6 części:

Wraz z powrotem sztuki do Pałacu Hatzfeldów, miejsce to nabiera nowego życia i wskrzesza swą dawną rolę jako przestrzeń artystyczna w samym sercu miasta. Stworzenie miejsca dla sztuki w projekcie Pałacu to nasza wizja na odbudowę obiektu – podkreśla Paweł Rojek.