Rafin zmienia strategię. W planach nowe inwestycje i rynki oraz współpraca z globalnymi markami hotelowymi

Rafin w maju tego roku poinformował o wprowadzeniu rewitalizowanego hotelu Grand we Wrocławiu pod markę Mövenpick francuskiej sieci Accor. Otwarcie kompleksu planowane jest na 2024 r.

Mövenpick był pierwszy

- (...) Brand jest bardzo silny na rynkach Europy Zachodniej, kojarzony z wysokim standardem, a duża część naszych klientów zagranicznych pochodzi z rynków niemieckojęzycznych. Idąc w kierunku hoteli sieciowych i marek zależało nam również na ich doświadczeniu, wiedzy i wsparciu przy realizacji tego projektu. Bo chociaż mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu hotelami na rynku wrocławskim – dlatego podpisaliśmy umowę franczyzową, a nie o zarządzanie, na 25 lat z wyłącznością na markę – będzie to nasz pierwszy hotel sieciowy o tak wysokim standardzie - mówi Grzegorz Rojek, prezes firmy COHM, zarządzającej należącymi do spółki Rafin hotelami Polonia, Europejski, Piast i Lothus we Wrocławiu.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Ponad 700 pokoi pod europejskimi markami

Rafin we współpracy z partnerem COHM postawił na zmianę strategii rozwoju. Inwestor podjął decyzję o pójściu w kierunku współpracy ze światowymi markami.

Kolejny hotel należący do Rafin, który trafi pod skrzydła międzynarodowej sieci, to przejęty w 2016 roku Lothus. Obiekt po przebudowie będzie miał 104-114 pokoi i standard 4-5 gwiazdek. - Prowadzimy zaawansowane rozmowy z dwoma sieciami, ale jesteśmy też otwarci na podjęcie rozmów z kolejnymi. Szukamy marki lifestylowej, niestandaryzowanej (...). Mamy już pozwolenie na budowę. Plan jest taki, żeby uruchomić przebudowę, gdy będziemy na ostatniej prostej z Grandem, a więc w 2022 r. - wyjaśnia Rojek.

- Rozmawialiśmy już z prawie wszystkimi dużymi sieciami hotelowymi, również z Hiltonem, IHG, Radissonen i Louvre Hotels Group. Jednak nie mamy jeszcze wybranej żadnej sieci i żadnej marki dla kolejnych hoteli - podkreśla Grzegorz Rojek.

Kolejne inwestycje

Kolejne plany związane są z rewitalizacją hotelu Polonia. Jest to największy z historycznych hoteli należących do spółki. Projekt zakłada, że będzie to 5-gwiazdkowy hotel z ok. 200 pokojami, a więc w najwyższym standardzie z planowanych obiektów. Proces inwestycyjny rozpocznie się w jeszcze w trakcie budowy hotelu Lothus.

1

2