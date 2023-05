Zaledwie 20 km od centrum Wrocławia, w położonej nad Odrą wsi Uraz znajduje się Miasteczko Portowe. Na odwiedzających czekają plaże, sprzęty wodne i gastronomia.

20 km od centrum Wrocławia znajduje się Miasteczko Portowe w Urazie. Zlokalizowane we wsi Uraz pod Wrocławiem to miasteczko portowe to lokalizacja pełna atrakcji dla miłośników wypoczynku nad wodą – w wersji dla aktywnych, a także dla tych, którzy wolą powylegiwać się nad wodą.

Położone nad Odrą miasteczko ma do zaoferowania odwiedzającym kilka plaż nad Zalewem Prężyckim. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z wypożyczalni sprzętów wodnych, takich jak kajaki, motorówki, rowerki wodne czy łodzie wiosłowe. Właściciele własnych jachtów czy łodzi mogą z kolei je pozostawić na miejscu pod – jak zapewnia oficjalna strona Miasteczka Portowego w Urazie – dobrą opieką. Na miejscu jest camping.

Miasteczko jest również przygotowane na podjęcie turystów spragnionych kulinarnych wrażeń. Na miejscu na odwiedzających czeka Tawerna Portowa, w której można skosztować świeże ryby oraz Pizzeria Portowa. Miasteczko znajduje się przy ul. Portowej 1 w Urazie pod Wrocławiem.

