Ratujmy hotele. Akcja jednoczy branżę i przekonuje rząd do otwarcia hoteli

Polska Izba Hotelarzy opracowała specjalny protokół sanitarny „Bezpieczna gościnność usługowa”. Zostanie opublikowany w czwartek 10 grudnia podczas konferencji burmistrzów miejscowości górskich w Szczyrku. Dokument zakłada m.in. powołanie w każdym obiekcie koordynatora ds. przestrzegania reżimu sanitarnego. Ma to przekonać rząd do otwarcia hoteli.

Cztery izby hotelarskie łączą swoje siły na rzecz ratowania sezonu zimowego: Polska Izba Hotelarzy, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Małopolska Izba Hotelarska Gremium i Harmony Polish Hotels. O co dokładnie walczycie?

Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy: O otwarcie hoteli i wydłużenie ferii. Liczymy na to, że rozporządzenie, które ma być opublikowane tuż po świętach pozwoli rzeczywiście otworzyć hotele. Polska Izba Hotelarzy skończyła właśnie prace nad specjalnym protokołem sanitarnym. Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom m.in prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera do spraw Covid-19. Nasz protokół nazywa się „Bezpieczna gościnność usługowa”. Zostanie on opublikowany w czwartek 10 grudnia podczas konferencji burmistrzów miejscowości górskich, która odbędzie się w Szczyrku.

Usługi hotelarskie nie mogą być traktowane gorzej niż handel - uważa Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.

Co nowego się w nim znajdzie? Czy zakładacie testowanie gości i pracowników?

Po konsultacji z wirusologami, pomysł dotyczący testowania gości został odrzucony. Jest to rozwiązanie w polskich warunkach niewykonalne. Nową koncepcją, wypracowaną z samorządowcami gmin górskich oraz hotelarzami, jest idea powołania koordynatora ds. przestrzegania reżimu sanitarnego w każdym obiekcie. Ten człowiek będzie łącznikiem między różnymi działami w hotelu. Ma czuwać nad respektowaniem wytycznych sanitarnych. Nie musi to być zupełnie nowy etat. W wielu miejscach tę funkcję zapewne weźmie na siebie właściciel lub dyrektor hotelu. Pomysł został bardzo pozytywnie odebrany przez wirusologów.

Rozumiem, że protokół jest elementem akcji #uwolnićhotele?

Tak, ale nasza grupa inicjatywna postanowiła zmienić nazwę na #ratujmyhotele. Za chwilę wystartujemy też z akcją #bezpieczneferie. Obie inicjatywy się uzupełniają. Regionalne organizacje turystyczne przygotowują już cykl filmików na temat negatywnych skutków braku wyjazdów rodzinnych podczas ferii zimowych. Brak możliwości wyjazdu na ferie odbije się na kondycji psychofizycznej polskich dzieci oraz młodzieży. Ich sytuacja staje coraz gorsza, o czym mówi już oficjalnie wielu psychologów dziecięcych.

