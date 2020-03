Ratujmy się na kredyt? To dla hoteli żadne rozwiązanie

- Hotelarstwo to dziedzina gospodarki niezwykle wrażliwa na kryzysowe sytuacje. W jednej chwili po prostu się zatrzymała, a konsekwencje tego będą druzgocące. Przedsiębiorcy pozostają z ograniczonymi do zera przychodami, więc z czego w kolejnych miesiącach mają zapłacić wynagrodzenia, raty kredytów, zobowiązania publiczno-prawne itd.? - wymienia Elżbieta Lendo, prezes zarządu Grupy Lendo Hotels oraz członek zarządu fundacji Harmony Polish Hotels. - Będąc w tak patowej dla nas sytuacji, przede wszystkim ograniczamy koszty do minimum. Zatrzymane są wszelkie wydatki - już nie tylko inwestycyjne, ale też egzystencjonalne. Niestety, ruszyła również lawina działań zmierzających do ograniczenia zatrudnienia. Branża hotelarska opiera się przecież na ludziach - musimy mieć tego świadomość - mówi.

Prezes zarządu Grupy Lendo Hotels zaznacza, że choć z tak bezprecedensową sytuacją sektor spotyka się po raz pierwszy, już dziś wiadomo, że bez realnej i natychmiastowej pomocy ze strony państwa w najbliższym czasie, wiele polskich, rodzimych turystycznych biznesów nie przetrwa na rynku, a wiele obiektów zniknie z hotelarskiej mapy Polski. - To jest scenariusz „czarny”, ale, niestety, realny - mówi Elżbieta Lendo. - Przełoży się nie tylko to na znaczne pogorszenie oferty turystycznej kraju, ale przede wszystkim na olbrzymie bezrobocie. Komunikowana na dzień dzisiejszy forma pomocy jest nie tylko niewystarczająca, ale - nie bójmy się powiedzieć - znikoma i z pewnością nie ocali przedsiębiorców oraz nie gwarantuje bezpieczeństwa pracowników.

Zdaniem przedstawicielki branży hotelarskiej, bez wsparcia państwa, rządu oraz lokalnych samorządów, hotele w Polsce mają znikome szanse na utrzymanie miejsc pracy i na przetrwanie.

- Najpilniejszym działaniem jest wsparcie płynności przedsiębiorstw. Aktualna propozycja rządu nie jest wsparciem, ale w przypadku wielu firm wyłącznie przedłużeniem agonii - mówi Elżbieta Lendo. - W hotelach nie można „odrobić straty”, bowiem produktu hotelowego nie da się odłożyć w czasie użytkowania. Pokój, który dziś stoi pusty, jutro nie zarobi dwukrotnie więcej - wyjaśnia i podkreśla, że zaproponowane działania osłonowe nie stanowią odpowiedzi na obecne problemy hoteli, które z dnia na dzień utraciły całość swoich przychodów. - Zasadnicze jest, aby Państwo podjęło naprawdę wszystkie potrzebne kroki, by zabezpieczyć przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Bez przejrzystego, konkretnego wsparcia oraz procedur umożliwiających szybkie uruchomienie tych instrumentów, grozi nam fala upadłości firm, drastyczny wzrost bezrobocia, a nawet stagflacja.

Czy skazani jesteśmy na upadek polskiej turystyki wobec krajów, w których hotelarze otrzymują nieporównywalnie większe wsparcie z każdej strony? - Przecież nie będziemy w stanie odbudować pozycji polskiej turystyki na arenie międzynarodowej, nie będziemy konkurencyjną destynacją wobec pozostałych krajów Europy. Te pytania pozostają bez odpowiedzi - mówi Elżbieta Lendo.