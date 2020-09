Recovery plan. Kiedy hotele wyzdrowieją z COVID-19?

Wyniki naszych badań potwierdzają ogromny, negatywny wpływ pandemii na branżę hotelarską. Nastroje przedsiębiorców hotelowych i hotelarzy z miesiąca na miesiąc są coraz bardziej pesymistyczne. Choć zdecydowana większość członków IGHP w lipcu wznowiła działalność, to o tegorocznym sezonie wakacyjnym większość z nas chciałaby jak najszybciej zapomnieć - mówi Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, który będzie prelegentem Property Forum 2020 (14-15 września, hotel Sheraton w Warszawie, www.propertyforum.pl).

- Dane wynikające z ankiety przeprowadzonej wśród naszych członków są zatrważające. Ponad 34 proc. hoteli odnotowało w lipcu średnią frekwencję poniżej 30 proc., a tylko jedna trzecia miała zajętych więcej niż 60 proc. pokoi. Poprawie obłożenia nie pomogło nawet obniżenie cen, po które sięgnęła blisko połowa obiektów - komentuje Ireneusz Węgłowski. - I choć skutki lockdownu mniej odczuły hotele typowo wakacyjne, mieszczące się w miejscowościach wypoczynkowych i na uboczu miast, to diametralnie inna sytuacja jest w hotelach miejskich, typowo biznesowych. Wystarczyć spojrzeć na Kraków, by zrozumieć, jak bardzo na gości z zagranicy i na powrót dużych wydarzeń i targów czekają duże miasta. Przy ok. 10-procentowym obłożeniu zapewnienie rentowności hotelu w dłuższej perspektywie staje się niewykonalne.

Prezes IGHP podkreśla, że nadal blisko połowa hoteli biorących udział w badaniu ma trudności z utrzymaniem płynności finansowej. - Dzisiaj już nikt nie liczy na osiągnięcie zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec przyszłego roku - mówi Ireneusz Węgłowski.

- Co prawda rząd przygotował rozwiązania pomocowe, z których hotele w różnym stopniu skorzystały, jednak nie uwzględniały one wszystkich postulatów, o które jako branża zabiegaliśmy. Kwestią niezwykle ważną wciąż pozostaje dla nas czasowe zwolnienie z VAT, o którym rozmawialiśmy wielokrotnie, a wciąż nie widzimy zrozumienia i przychylności po stronie władz - dodaje prezes IGHP.

- Już od kilku miesięcy obserwujemy nowe trendy kształtujące popyt na usługi hoteli biznesowych. Między innymi szereg imprez i spotkań zostaje przeniesionych do sfery wirtualnej. Wideokonferencje, webinaria, telekonferencje i inne narzędzia komunikacji wykorzystujące nowe technologie i internet nabierają dużego znaczenia i zastępują podróże służbowe - mówi ekspert. - Również ponowne wprowadzenie ograniczeń w międzynarodowej komunikacji lotniczej negatywnie wpłynie na budowanie popytu na usługi hoteli biznesowych, najczęściej położonych w miastach.

Czy w 2022 roku sytuacja się zmieni? - Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące nie napawają optymizmem. Najgorsza dla biznesu, nie tylko dla hotelarzy, jest niepewność - mówi Ireneusz Węgłowski. - A tej w najbliższym czasie będziemy mieć pod dostatkiem.

