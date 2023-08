W lipcu 2023 na lotnisku Poznań-Ławica padł rekord lipców. To także rekord Miesięcznej Obsługi Pasażerów w historii POZ.

Lotnisko Poznań-Ławica zanotowało 356 487 obsłużonych pasażerów w lipcu 2023 r.

Dynamika '23/'22 wynosi 13 proc.

LCC: 160 182 pasażerów, a to daje nam wzrost 23/22 na poziomie 11 proc.

Legacy: 33 988 pasażerów i wzrost 23/22 na poziomie 29 proc.

Charter: 161 802 pasażerów i wzrost 23/22 na poziomie 12 proc.

Okres styczeń - lipiec 2023 dał lotnisku Poznań-Ławica aż 1 527 959 obsłużonych pasażerów. To jest więcej niż wyniki za poszczególne lata do 2015 roku włącznie.

Najpopularniejszy kierunek LCC i jak w ubiegłych miesiącach zaraz po Londynie (STN) i Londynie (LTN) - to Zadar (ZAD), drugi kierunek Dublin (DUB), na trzecim miejscu Budapeszt (BUD), na czwartym miejscu Kraków (KRK), piąte miejsce Oslo (TRF).

TOP1 Legacy to️ w lipcu zmiana lidera z Warszawa (WAW) na Frankfurt (FRA)

Najpopularniejszych pięć kierunków Czarter z absolutnym liderem Antalya (AYT) i to z ogromną przewagą nad kolejnymi kierunkami, drugi to Rodos (RHO), trzeci Heraklion (HER), czwarty Bodrum (BJV) i piąty Palma (PMI).

