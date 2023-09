Hotele i obiekty Interferie, wchodzące w skład Grupy PHH, po raz kolejny pobiły rekord przychodów.

W lipcu i sierpniu bieżącego roku przychody operacyjne Grupy INTERFERIE, w skład której wchodzą spółki INTERFERIE S.A. oraz Interferie Medical SPA, osiągnęły poziom 27,6 mln zł, natomiast w analogicznym okresie 2022 r. były na poziomie 25,6 mln zł.

Oznacza to, że w minione wakacje Grupa INTERFERIE osiągnęła przychody wyższe o 2 mln zł w porównaniu do wakacji 2022 roku.

W obu okresach obiekty cieszyły się stabilną frekwencją na średnim poziomie około 88 proc.

Wysokie obłożenie w sezonie jest wielkim wyzwaniem dla załogi.

Uważam, że udało nam się sprostać temu dzięki zaangażowaniu i pasji naszych pracowników. Proces podnoszenia standardu i jakości w naszych obiektach jest stale monitorowany i staramy się na bieżąco usprawniać go wsłuchując się w potrzeby naszych gości – mówi Łukasz Ciołek, prezes zarządu Interferie i Interferie Medical SPA.

Ogromnym zainteresowaniem gości cieszył się hotel Interferie Medical SPA

w Świnoujściu, którego przychody za lipiec i sierpień br. były na poziomie 11,1 mln zł.

W analogicznym okresie ubiegłego roku, przychody w tym hotelu wynosiły 10 mln zł, co oznacza wzrost o 1,1 ml zł.

Do rekordzistów wśród hoteli INTERFERIE, należy obiekt Argentyt w Dąbkach, którego przychody za lipiec i sierpień br. przekroczyły 6,4 mln zł, co oznacza wzrost o około 0,6 mln zł wzrostu w stosunku do zeszłorocznych wakacji, gdzie przychody wyniosły 5,8 mln zł.

Wzrost zainteresowania gości tym obiektem wynika z przeprowadzonej gruntownej rozbudowy i modernizacji, która zakończona została w bieżącym roku - dodaje Łukasz Ciołek.

Średni przychód operacyjny na dostępny pokój (TotalRevPAR) za okres lipiec i sierpień 2023 r. Grupy INTERFERIE wyniósł 467 zł i wzrósł o 37 zł w odniesieniu tego samego okresu w 2022 r., gdy był na poziomie 430 zł.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl