Od początku 2023 roku port lotniczy Rzeszów-Jasionka obsłużył już ponad 257 tys. pasażerów.

W kwietniu z usług portu lotniczego Rzeszów-Jasionka skorzystało prawie 72 tysiące osób.

To rekordowy kwiecień w historii lotniska.

Lepszy o 18 procent od najlepszego do tej pory czwartego miesiąca 2018 roku.

Kolejny rekordowy miesiąc pozwala nam z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość. Licząc na doskonałe wyniki w sezonie letnim zachęcam do skorzystania z wakacyjnych czarterów do Grecji, Turcji, Bułgarii, Albanii czy malowniczej Czarnogóry, albo do wyboru regularnych połączeń do Rzymu, Zadaru, Nowego Jorku (Newark) lub Gdańska – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Prawdziwy wysyp czarterów i połączeń wakacyjnych nastąpi na początku czerwca, gdy Ryanair poleci do Zadaru, LOT do Gdańska, a Wizz Air do Rzymu. – Dzięki połączeniu lotniczemu do stolicy Włoch mieszkańcy Podkarpacia będą mieli możliwość odbycia wyjątkowej podróży śladami św. Jana Pawła II po Rzymie i okolicach – podkreśla prezes Adam Hamryszczak. – Warto również zwrócić uwagę, że obecnie mamy w ofercie codzienne połączenia do dwóch lotnisk przesiadkowych, w Warszawie oraz Monachium, skąd można już polecieć niemal w każdy zakątek świata – wskazuje prezes portu lotniczego.

W kwietniu z lotniska w Jasionce najchętniej latano do Warszawy (18,4 tys. pasażerów) oraz Londynu (14,9 tys.). Liderem wśród przewoźników jest Ryanair; irlandzka linia lotnicza obsłużyła ponad 27 tys. osób. Na drugim miejscu są Polskie Linie Lotnicze LOT – 20 tys.





