Port Lotniczy Poznań-Ławica z nowym rekordem. W październiku br. lotnisko obsłużyło aż 213 375 pasażerów.

Port Lotniczy Poznań-Ławica odnotował ogółem: 213 375 obsłużonych pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 60 proc.

LCC: 126 950 pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 62 proc.

Legacy: 33 109 pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 70 proc.

Charter: 53 017 pasażerów i wzrost 22/21 na poziomie 53 proc.

Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego ogłosił, że do 2 000 000 obsłużonych pasażerów w 2022 roku brakuje już tylko 13 210 osób. Ten rok bił na lotnisku prawdziwe rekordy.

W październiku br. lotnisko w Poznaniu obsłużyło 213 375 pasażerów. Od stycznia do października 2022 to z lotów skorzystało 1 986 790 pasażerów. To już czwarty miesiąc z wynikiem powyżej wyniku tego samego miesiąca z 2019 roku.

Wynik października br. jest dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica lepszy od wyników z poprzednich czterech lat. Odbudowa ruchu w stosunku do października 2019 wyniosła 111 proc.

Najpopularniejszym kierunkiem LCC jest Dublin (DUB) (kolejny raz, ponownie zaraz po Londynie), a kolejne miejsca to: Oslo (TRF), Paryż Beauvais (BVA), Budapeszt (BUD).

Bardzo dobre, jak i poprzednio, są wyniki dla segmentu Legacy z najpopularniejszym kierunkiem - Warszawa.

Najpopularniejsze kierunki Czarter to: Antalya (AYT), Hurghada (HRG), Marsa Alam (RMF).

