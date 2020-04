Restart hoteli nie będzie łatwy. Jak przygotować obiekty do funkcjonowania?

Wszystko wskazuje na to, że w maju rząd wprowadzi drugi etap „odmrażania” gospodarki i hotele wznowią działalność. Restart nie będzie łatwy, a dla wielu podmiotów w ogóle niemożliwy. Jak hotelarze powinni przygotować się do funkcjonowania po pandemii?

Przedstawiciele z sektora hotelarskiego nawiązali współpracę z rządem oraz Ministerstwem Rozwoju i pracują nad znalezienia rozwiązań, które pozwolą hotelarzom przetrwać okres załamania. Kryzys ten dotknął wszystkie hotele jednakowo, jednak część z nich już nigdy się nie otworzy. Restart nie będzie łatwy, a dla wielu podmiotów nie będzie w ogóle możliwy.

- Wspólnymi siłami udało się nam nakłonić większość banków w Polsce, aby bezwarunkowo odroczyły spłaty rat kredytów do końca 2020 r. - mówi Alex Kloszewski, MRICS, partner zarządzający Hotel Professionals i Hotel Professionals Management Group. - Mamy sygnały od naszych klientów, że w większości przypadków udało im się to zrobić. Wyzwaniem, które pozostaje jest pokrycie kosztów operacyjnych do momentu, aż sektor się odbuduje. Musimy pamiętać, że również bankom nie zależy na tym, by mieć setki bankructw, więc wierzę, że zrobią to, co musi być zrobione. Warto zaznaczyć, że w niektórych krajach CEE, np. na Węgrzech, takie procedury są bankom narzucone przez prawo i wszystkie banki muszą się dostosować - tłumaczy.

Restart i co dalej?

W dobie po koronawirusie hotele będą musiały spełniać nowe role. - Oprócz typowego hotelarstwa, szczególnie ważnym aspektem będzie ochrona zdrowia gości i personelu - mówi Alex Kloszewski.

Co to oznacza w praktyce? - Obowiązek noszenia rękawic i masek przez personel hotelu, dezynfekcja pokoi po każdym pobycie gościa, obowiązek noszenia rękawic i masek przez personel kuchenny, a nawet regularne poddawanie się testom - wylicza ekspert. - Sieci i operatorzy hotelowi będę musieli opracować nowe standardy skupiające się na wdrażaniu powyższych rozwiązań.

Nowy departament „pogromców koronawirusa”

Zdaniem partnera zarządzającego Hotel Professionals, w tym celu pojawi się konieczność stworzenia nowego departamentu „pogromców koronawirusa”, którego zadaniem będzie wdrażanie i prowadzenie specjalnych procedur sanitarnych. Wszystko po to, aby zapobiec pojawienia się wirusa w hotelu.

- Ważnym zadaniem dla właścicieli i dyrektorów generalnych będzie opracowanie rzetelnego planu ponownego uruchomienia swoich hoteli. A to oznaczać będzie: ponowne skompletowanie personelu i uruchomienie wszystkich systemów oraz funkcji operacyjnych budynku, inspekcję i dezynfekcję wszystkich pokoi, uruchomienie i dezynfekcję kuchni i - co chyba najbardziej istotne - przygotowanie odpowiednich do tego wszystkiego funduszy - mówi Alex Kloszewski.

- Nie mniej ważne będzie poinformowanie klientów o wdrożonych procedurach bezpieczeństwa. Ponadto, przeszkolenie personelu hotelowego z zakresu nowych procedur sanityzujących będzie obowiązkowe. Nie można dopuścić do sytuacji, że gość lub członek personelu zostanie zarażony na terenie hotelu.