Restauracja Artesse w Krakowie już działa. Jej goście znajdą historię na talerzu

Obiekt znajduje się w dziedzińcu dawnego pałacu Lubomirskich, pełnego sztuki i historii.

Wydarzenie „Urodziny Izabeli” rozpoczęło działanie nowej restauracji w Krakowie.

Restauracja Artesse oferuje autorskie menu degustacyjne.

Data wydarzenia „Urodziny Izabeli”, w formie którego dokonano oficjalnego otwarcia restauracji nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do daty urodzin księżnej Izabeli Czartoryskiej. Drugim historycznym aspektem tego niezwykłego miejsca jest fakt, że wnętrza hotelu, w którym mieści się restauracja Artesse, były niegdyś zamieszkiwane przez arystokratyczną rodzinę Lubomirskich.

Charakterystyczną cechą kuchni Artesse jest sięganie do staropolskich przepisów i wydawanie ich na nowo, w oparciu o współczesne trendy i techniki kulinarne– czyni to restaurację jedynym miejscem w Polsce, w którym kuchnia tak precyzyjnie, a jednocześnie oryginalnie idzie w parze z historią.

Koncepcja restauracji Artesse to stworzenie unikalnego połączenia wyjątkowej, sięgającej do historii dawnego Pałacu Lubomirskich sztuki kulinarnej we współczesnej aranżacji Szefa Kuchni Mateusza Suligi, z artystyczną, intymną i niezwykle elegancką przestrzenią, idealną do celebracji wyjątkowych momentów. Dążymy do tego, by wizyta w Artesse, poprzez obcowanie z kilkusetletnią historią, sztuką klasyczną i współczesną, a przede wszystkim, z wykwintnymi kulinariami, była doświadczeniem, które nasi Goście będą chcieli przeżywać jak najczęściej – mówi Marcin Ziobro, Dyrektor Generalny H15 Luxury Palace.

Otwarcie Restauracji Artesse wydarzeniem ,,Urodziny Izabeli”, nawiązującym do urodzin księżnej Izabeli Czartoryskiej, to również odniesienie do niezwykłej historii miejsca, którą opowiadamy zarówno w menu, jak

i otaczającej przestrzeni. Mamy nadzieję, że to coroczne spotkanie na stałe wejdzie do kalendarza krakowskich wydarzeń – dodaje Agnieszka Bucka, Dyrektor Operacyjna.

Restauracja Artesse oferuje autorskie menu degustacyjne, bazujące na kuchni rekonstrukcyjnej, czerpiącej z kilkusetletnich receptur polskiego i europejskiego fine dining. W pracowni kulinarnej Artesse powstają kompozycje z najwyższej jakości składników pozyskanych od precyzyjnie wyselekcjonowanych dostawców, a menu budowane jest w oparciu o dawny kalendarz kulinarny.

Wykwintna kuchnia to połącznie doświadczenia, wiedzy i pasji. Tym wszystkim kieruje się Szef Kuchni Artesse, Mateusz Suliga. Zainspirowany wyjątkową historią pałacu sięga do najstarszych zapisów historyków kulinarnych oraz tradycji regionu, przenosząc je na współczesny nurt, a łącząc dawne receptury z najnowocześniejszymi trendami kuchni prezentuje je w zupełnie nowej, często zaskakującej odsłonie.