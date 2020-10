Restauracja w SPA & Wellness Hotel Diament Ustroń czeka na operatora

W restauracji serwowane są śniadania, menu a’la carte. Realizowany jest room service, catering oraz obsługa gastronomiczna konferencji i bankietów.

Roczny obrót gastronomii wynosił powyżej 3,5mln zł netto w latach 2018 i 2019.

Lokal jest niezwykle przestronny i pięknie doświetlony światłem dziennym. Prowadzą do niego 4 wejścia: jedno od strony hotelu oraz trzy z zewnętrznego tarasu, z którego podziwiać można niezwykłą panoramę Beskidów. W sezonie letnim taras umożliwia organizację bankietów na świeżym powietrzu, a także imprez z grillem czy ogniskiem w roli głównej. Układ lokalu pozwala na dowolny podział przestrzeni np. na strefę kawiarnianą, restauracyjną, taneczną i bankietową. Na okoliczność imprez z dużą liczbą uczestników istnieje możliwość powiększenia powierzchni Restauracji o strefę wejściową do Hotelu. Dzięki dodatkowemu, niezależnemu wejściu do obiektu strefa hotelowa może zostać odseparowana od odbywającego się przyjęcia, bez wpływu na komfort pobytu gości.

Oferta najmu obejmuje: restaurację, bar oraz w pełni wyposażoną, obszerną kuchnię. Dodatkowym atutem lokalu jest duże zaplecze z magazynem, a także chłodnia i winda towarowa. Łączna powierzchnia najmu to 438 mkw. Na nowego najemcę czeka doświadczony i wykwalifikowany personel.

Spółka Hotele Diament S.A. proponuje przejęcie działalności od operatora gastronomicznego w związku z wygaśnięciem jego 5-letniej umowy najmu.

W hotelach znajduje się Centrum Konferencyjne składające się z czterech nowoczesnych, świeżo wyremontowanych sal o łącznej powierzchni ponad 500 mkw., stwarzające możliwość obsługi gastronomicznej odbywających się w nim wydarzeń biznesowych.

Goście restauracji mają możliwość skorzystania z obszernego parkingu hotelowego.

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?