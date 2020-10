Restauracje w hotelach pozostaną otwarte dla gości, ale są warunki

Restauracje w hotelach mogą działać wyłącznie w celu obsługi gości hotelowych zameldowanych na dłużej niż jeden dzień.

- Dzięki decyzji dopuszczającej usługi gastronomiczne dla gości hotelowych utrzymany zostanie podstawowy zakres świadczeń hotelarskich, czyli noclegów z wyżywieniem. Pozwoli to na kontynuowanie wątłej działalności hoteli, które w reżimie sanitarnym, przy dużym spadku popytu, z trudem przeżywają czas pandemii - mówi Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. - W imieniu hotelarzy IGHP dziękuje Ministerstwu Rozwoju, Technologii i Pracy za tę przemyślaną decyzję.

Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Zielone światło dla działalności restauracji hotelowych to nie jedyny ukłon w stronę branży. Dzięki silnej argumentacji Izby udało się przekonać stronę rządową, by działalność basenów została dopuszczona dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Wśród nowych wytycznych, które wejdą w życie z dniem 24 października znalazło się, m.in. zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów.

