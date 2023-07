Krynica Zdrój znowu w centrum uwagi. W lutym na stokach Jaworzyny i legendarnym deptaku znów zagości światowa czołówka sportowców. Snowboardziści przyjadą, by rozegrać zawody o Puchar Świata. Organizatorzy już szykują miejsce.

Puchar Świata w snowboardzie zostanie rozegrany w dniach 24 i 25 lutego 2024 r.

Zimowe rezerwacje trzeba zakładać z dużym wyprzedzeniem, bo Krynica kolejny raz szykuje się na sportowców i turystów z całego świata.

Decyzją FIS – po raz pierwszy w historii sportów zimowych - zawody zostaną rozegrane w naszym kraju.

Infrastruktura sportowa Krynicy jest utrzymana na najwyższym światowym poziomie.

Snowboard to najpopularniejszy sport zimowy, dlatego Krynica liczy na nowych gości z Europy.

Na Jaworzynie Krynickiej ruszyły przygotowania do imprezy.

Lato trwa w najlepsze, ale w ośrodku na Jaworzynie Krynickiej już myślą o sezonie zimowym. Ten ma być wyjątkowy i dla PKL i dla wszystkich miłośników snowboardu.

Jesteśmy pełni entuzjazmu na myśl o Pucharze Świata. Dołożymy wszelkich starań, by było to wyjątkowe wydarzenie i niezwykłe święto sportu w Polsce – mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu Grupy PKL.

Przedstawiciele FIS, PZN oraz PKL w ośrodku Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej. Fot. Grupa PKL

Krynica ma zawsze wysokie obłożenie w sezonie zimowym. Ale dotąd na narty przyjeżdżali tu głównie rodacy. Z zagranicznych gości prym wiedli Słowacy i Węgrzy, było też trochę Ukraińców.

Teraz mamy szansę na gości z całego świata. Z Ameryki i Europy Zachodniej - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdroju.

Snowboard to najpopularniejszy sport zimowy. Zimą w polskich górach uprawia go wielu amatorów.

Podczas inspekcji w Krynicy wybraliśmy miejsce, gdzie już w najbliższym sezonie odbędą się historyczne, pierwsze zawody Pucharu Świata w snowboardzie alpejskim - powiedział Uwe Beier, Dyrektor Pucharu Świata FIS w Snowboardzie.

Uwe Beier, Dyrektor Pucharu Świata FIS w Snowboardzie w ośrodku Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej. Fot. Grupa PKL

Puchar świata w tej dyscyplinie - podobnie jak to się dzieje w przypadku skoków narciarskich - ma szanse sprowadzić do Krynicy kibiców i gości z całego świata.

Krynica ma ogromny potencjał. Już teraz dysponuje doskonałym stokiem i dobrą infrastrukturą kolei i wyciągów. System naśnieżania również wydaje się być bardzo dobry – wyliczył Uwe Beier.

Miasto ma nadzieję, że kolejna promocja medialna imprezy pokaże gościom w całej Europie walory miejsca i infrastruktury. I sprawi, że w Krynicy sezon narciarski jeszcze się wydłuży.

Snowboard na Jaworzynie Krynickiej

Delegaci Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS wspólnie z przedstawicielami PZN, PKL i ośrodka na Jaworzynie Krynickiej wizytowali ośrodek narciarsko-snowboardowy.

Wybrali także miejsce rywalizacji snowboardzistów.

Trasy narciarskie na Jaworzynie Krynickiej mają homologację FISu. To znaczy, że są jednymi z najlepszych na świecie - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy Zdrój.

Zawody rozegrane zostaną na trasie nr 2, która mierzy 900 m. i ma bardzo dobre parametry do organizacji slalomu równoległego kobiet i mężczyzn w snowboardzie zjazdowym.

Spotkanie z delegatami technicznymi FIS na Jaworzynie Krynickiej było okazją do stworzenia wspólnego planu działań na następne miesiące.

Polski Związek Narciarski widzi Jaworzynę Krynicką znacznie szerzej niż tylko gospodarza tych zawodów.

To ośrodek narciarski z olbrzymim potencjałem do stworzenia krajowej bazy treningowej zarówno dla snowboardzistów, jak i narciarzy alpejskich. Obecnie prowadzony przez PKL program inwestycyjny pozwoli pogodzić interesy turysty oraz sportowca wyczynowego, dając nadzieję na stabilny rozwój sportów zimowych - mówi Jan Winkiel, sekretarz generalny PZN.

Z ośrodka Grupy PKL na Jaworzynie Krynickiej organizatorzy wyjechali zadowoleni.

Krynica Zdrój: Puchar Świata w snowboardzie 2024

Pierwszy Puchar Świata w snowboardzie alpejskim w Polsce to wydarzenie godne wyników, jakie osiąga nasza reprezentacja w snowboardzie: Mistrzostwo Świata należy do Oskara Kwiatkowskiego, brązowy medal do Oli Król.

Mistrz Świata Oskar Kwiatkowski i brązowa medalistka Ola Król.

Starania PZN i warunki techniczne, które spełnia ośrodek narciarsko-snowboardowy Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka należący do Grupy PKL, dają możliwość organizowania w Polsce tak dużego wydarzenia.

Wizytujący sprawdzili infrastrukturę i omówili szczegóły organizacyjne. Ośrodek zdał egzamin, decyzja zapadła i Puchar Świata w snowboardzie już za rok odbędzie się w ośrodku narciarskim i snowboardowym PKL na Jaworzynie Krynickiej.

Organizatorzy już rozpoczęli przygotowania Krynicy do tego wydarzenia.

