Rośnie liczba hoteli na sprzedaż. Oto 10 inwestycji, które warto mieć na oku

2020 i 2021 to skrajnie trudne lata dla rynku hotelowego w Polsce. Z jednej strony ten obszar jest wciąż atrakcyjny dla inwestorów, którzy jednak wstrzymują się z decyzjami w oczekiwaniu na koniec pandemii. Z drugiej strony - na rynku pojawiło się wiele nowych, atrakcyjnych okazji inwestycyjnych. Oto 10 najciekawszych ofert hoteli na sprzedaż z portalu Propertystock.pl.

Do czasu wybuchu pandemii w Polsce liczba hoteli dynamicznie rosła. Obecnie, jak wynika z raportu EY Polska „The Polish Real Estate Guide 2021. The real state of real estate”, jest ich ponad 2360. Rządowe obostrzenia i zakazy praktycznie zamroziły ten sektor - w ubiegłym roku zatrzymało się w hotelach blisko 11 mln turystów, o prawie 70 proc. mniej niż w 2019 roku.

Jak obecna sytuacja wpłynie na rynek inwestycji w segmencie hotelarskim? Te obiekty mają obecnie najtrudniejszą sytuację w związku z pandemią. Ich właściciele będą więc coraz częściej szukali dróg wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, w jakiej się znaleźli. Urealni to wyceny obiektów, wywoła falę konsolidacji, a także spowoduje, że na rynku znajdą się obiekty bardzo atrakcyjne dla przyszłych inwestorów.

W naszym zestawieniu analizujemy 10 ciekawych ofert sprzedaży hoteli zamieszczonych na platformie www.Propertystock.pl. Wiele z nich to działające obiekty w bardzo atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach, nowe lub po gruntownej renowacji, nierzadko sprzedawane z pełnym wyposażeniem.

10 najciekawszych hoteli na sprzedaż w portalu Propertystock.pl:

Hotel i restauracja w Rewie k. Gdyni

Wolnostojący budynek o powierzchni 733 mkw. położony na działce 1436 mkw. w unikalnej lokalizacji - bezpośrednio nad brzegiem morza w Rewie koło Gdyni. Nowoczesny budynek o podwyższonym standardzie, przy plaży z widokiem na morze. Gotowa koncepcja nowej aranżacji wnętrza na 15 luksusowych apartamentów w cenie zakupu. Budynek został wybudowany w 2014 roku i dostosowany został do funkcji restauracji i wypożyczalni sprzętów do sportów wodnych z częścią mieszkalną.

Cena: 5 500 000 zł

Hotel przy plaży w Sopocie

Butikowy hotel, rewelacyjnie położony przy nadmorskiej plaży. Hotel oferuje swoim gościom nie tylko noclegi, ale również strefę SPA, doskonałe posiłki w hotelowej restauracji, wyposażoną sale konferencyjną, ogród oraz hotelowy bar i lobby. Nowoczesna bryła budynku i jego wnętrza wnętrza zostały zaprojektowane przez jednego z najlepszych Trójmiejskich architektów. Hotel nie wymaga żadnych nakładów finansowych, jest nowoczesny, wygodny i luksusowy.

