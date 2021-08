Rośnie liczba turystów, ale problemy hotelarzy się nie skończyły

Izba wskazuje na mały udział klientów z bonem turystycznym.

W skali kraju ponad 3/4 hoteli odnotowało średnią frekwencję powyżej 40 proc., w tym ponad połowa powyżej 60 proc. - podano.

"Jeszcze lepsze wyniki osiągnęły obiekty pozamiejskie" - wskazał Maciej Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Lipiec to kolejny miesiąc wyraźnej poprawy wyników operacyjnych hoteli, pomimo utrzymania limitu 75 proc. dostępnych pokoi. Należy jednak pamiętać, że do powyższych limitów nie są wliczane osoby zaszczepione. Ponad 3/4 hoteli odnotowało średnią frekwencję powyżej 40 proc., w tym ponad połowa powyżej 60 proc.

Hotele poza miastami z bardzo dobrymi wynikami

Co było do przewidzenia, w lipcu, jeszcze wyraźniej niż w czerwcu, obiekty pozamiejskie osiągnęły lepsze wyniki od hoteli miejskich. Frekwencję powyżej 40 proc. uzyskało ponad 87 proc. obiektów, z tego aż 70 proc. odnotowało obłożenie powyżej 60 proc. Warto zauważyć, że żaden z obiektów nie miał frekwencji poniżej 20 proc. Wyniki hoteli miejskich były bardzo zbliżone do średnich dla całej grupy uczestniczącej w ankiecie.

Jeszcze bardziej wyraźna różnica jest widoczna w wynikach hoteli obsługujących gości biznesowych oraz wypoczynkowych. W tej drugiej grupie obłożenie powyżej 40 proc. odnotowały wszystkie obiekty, w tym 81 proc. hoteli miało frekwencję powyżej 60 proc. W przypadku hoteli biznesowych, frekwencję powyżej 40 proc. odnotowało 60 proc., z tego w 19 proc. obiektów obłożenie przekroczyło 60 proc.

Informacje dotyczące średniej ceny także wskazują na kolejny miesiąc poprawy. Blisko 60 proc. hoteli osiągnęło średnie ceny wyższe niż w lipcu 2019 r., przy czym prawie 30 proc. odnotowało wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 14 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek wykazało 24 proc. hoteli.

Umiarkowane prognozy na jesień, ze słabym październikiem