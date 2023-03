Rezerwacje gości zagranicznych mogą wkrótce stanowić ponad 20 proc. wszystkich odwiedzin, w stosunku do 13 proc. zanotowanych w 2021 r. - wynika z danych Sun & Snow.

Choć większość swojej oferty Sun & Snow, sprzedaje przez własne kanały takie jak strona internetowa oraz call center, to rezerwacje realizowane poprzez serwisy zewnętrzne typu Booking.com, nadal pozostają istotnym kanałem sprzedaży.

Od kilku lat Sun & Snow prowadzi także statystykę, dotyczącą kraju pochodzenia swoich klientów.

O ile rezerwacje zagraniczne w wysokim sezonie letnim, w poprzednich latach nie przekraczały 10 proc. wszystkich pobytów, to w tym roku widać wyraźnie trend, który charakteryzuje się znacznie większą aktywnością turystów spoza Polski.

Największą grupę stanowią na tym tle rezerwacje z Niemiec.

W przypadku danych za cały rok 2022 uwagę zwraca tendencja zwyżkowa dotycząca gości zagranicznych. Stanowiły one w ub. roku 21 proc., podczas gdy w 2021 było to 13 proc.

Obecnie jest jeszcze bardzo wcześnie, jednak widać tu wyraźną różnicę, między podejściem osób mieszkających w Polsce, które wstrzymują się z decyzjami, a gośćmi zagranicznymi, którzy rezerwują wybrane lokalizacje i terminy ze znacznym wyprzedzeniem. Jeśli ten trend się utrzyma, najciekawsze lokalizacje w wysokim sezonie z naszej oferty, mogą być wkrótce niedostępne, a udział turystów zagranicznych może znacząco przekroczyć 20 proc. wszystkich pobytów – mówi Marcin Dumania, prezes w Sun & Snow.

Jak wynika z danych Sun & Snow, obecnie rezerwacje zagraniczne stanowią 15 proc. wszystkich wykupionych pobytów na lipiec i sierpień w tym roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko rezerwacje realizowane przez Booking.com, udział ten wzrasta do 31 proc.

Dla porównania rezerwacje zagraniczne w ub.r. stanowiły 10 proc. całej sprzedanej oferty Sun & Snow na sezon letni, zaś w całym roku sięgnęły 21 proc.

To co zwraca uwagę, to znaczny wzrost rezerwacji zagranicznych dotyczących wysokiego sezonu letniego.

Widać wyraźny trend pokazujący, że z roku na rok przybywa nam rezerwacji zagranicznych. Na pewno wpływa na to słaba złotówka, przez co wypoczynek w Polsce, dla gości z zagranicznych jest dużo tańszy od oferty krajowej - dodaje Marcin Dumania z Sun & Snow.

- Nasza baza noclegowa jest też coraz większa i bardziej komfortowa, zaś atrakcji w Polsce przybywa. Dzięki wprowadzeniu usługi Click & Stay w apartamentach Sun & Snow można się już szybko i wygodnie zameldować online. Takie udogodnienia są bardzo istotne dla tej grupy klientów - mówi.

Turystyka odżywa

W ostatnim czasie pojawiło się wiele prognoz dotyczących ożywienia w turystyce w 2023 r. Przykładowo, Światowa Organizacja Turystyki ONZ podaje, że do końca 2022 r. ruch turystów osiągnął 65 procent poziomu sprzed pandemii.

Zdaniem Organizacji niektóre regiony i miejsca są już na poziomie 80-90 procent odwiedzin z 2019 roku. Rośnie również popularność Polski jako kraju, który warto odwiedzić podczas wakacji.

Popularna Amerykańska telewizja CNN, na początku br. ułożyła ranking 23 miejsc, które zdaniem dziennikarzy stacji warto odwiedzić w tym roku. Na pierwszym miejscu umieścili Polskę, przed Australią i angielskim Liverpoolem.

