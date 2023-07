Nowe strategie i wyzwania - pierwsze półrocze 2023 roku przyniosło zmiany m.in. w grupie B&B Hotels, Accor i PHH.

Po zatwierdzeniu w ostatnim czasie przez Grupę B&B Hotels nowej strategii dla Polski, przyszedł czas na przejście do realizacji. Centrum (woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie). Będą za niego odpowiadać Justyna Szwenger-Łukasiewicz, Development Director oraz Laura Kunicka, Senior Development Manager. Justyna Szwenger-Łukasiewicz z branżą nieruchomości i hotelarską związana jest od 20 lat.

Polski Holding Hotelowy powołał na stanowisko regionalnych dyrektorów operacyjnych trzech dyrektorów hoteli i obiektów ze spółki PHH. Regionalnymi dyrektorami operacyjnymi powołano: Monikę Michałek, Artura Derela i Michała Gustyna.

Leonardo Hotels wzmacnia swoje struktury w Polsce i podtrzymuje plany dalszego rozwoju na naszym rynku. Na nową dyrektor generalną czekają wyzwania, takie jak odświeżenie wizerunku marki i umocnienie jej standardów spójnych z koncepcją sieci. Stanowisko to objęła Edyta Kulka.

- Cieszę się, że wyruszam w tę podróż ze wszystkimi zespołami Louvre Hotels Group, z którymi bez wątpienia będziemy nadal rozwijać firmę. Grupa jest w pełni zaangażowana w budowanie przyszłości branży hotelarskiej i zapewnianie gościom niezapomnianych wrażeń dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zrównoważonym praktykom i operacyjnej doskonałości - wyjaśniał J. González, nowy CEO Louvre Hotels Group.

Anna Warmus-Pavone jest członkiem Chartered Institute of Personnel and Development – najbardziej rozpoznawalnego na świecie profesjonalnego Instytutu HR. Na nowym stanowisku w Talent & Culture grupy Accor jest odpowiedzialna za zarządzanie talentami w hotelach klas premium, midscale i economy w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie i Ukrainie.

Grupa Accor mianowała Tomasza Murawskiego dyrektorem generalnym hotelu ibis Styles Warsaw Airport. Do jego zadań w fazie początkowej będzie koordynacja wszystkich procesów prowadzących do otwarcia hotelu, zaś następnie – zarządzanie obiektem.

Arkadiusz Labudda odpowiadał do tej pory za otwarcie sześciu obiektów hotelowych, zlokalizowanych przede wszystkim w różnych miejscowościach wypoczynkowych w Polsce. Od marca przejmuje funkcję prowadzenia Hotelu Number One w Gdańsku, należącego do Grano Group.

Rada Nadzorcza spółki PHH Hotele, należącej do Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy, powierzyła funkcję prezesa zarządu Anecie Wodyk. Wcześniej była związana m.in. z związana z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A., gdzie odpowiadała za projekty hotelowe i nadzór operacyjny m. in. nad działalnością Regent Warsaw Hotel.

Do grona dyrektorów regionalnych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dołączyła Magdalena Mucha, dyrektor generalna hotelu Hilton Gdańsk.

W Accor nominowano Omer Acar na stanowisko CEO Raffles & Orient Express i Kamal Rhazali na stanowisko Secretary General and General Counsel w dywizji Luxury & Lifestyle. Omer Acar posiada stopnie naukowe Hotel Institute Montreux i Hawaii Pacific University oraz certyfikat uzyskany na Cornell University.

Magdalena Jóźwiak objęła stery w Moxy Poznań Airport. Z kolei od 1 lutego dyrektorem Golden Tulip Międzyzdroje została Daria Tyszczuk.

