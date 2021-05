Royal Tulip stawia na ekologiczne i luksusowe kosmetyki w pierwszym obiekcie w Polsce

Royal Tulip nawiązuje współpracę z Groupe GM, producentem i dystrybutorem ekologicznych kosmetyków dla branży hotelarskiej.

W hotelach Royal Tulip pojawią się luksusowe produkty z linii DAMANA® Solid Range, wegańskie i bez plastikowych opakowań.

Przykładem podejmowanych przez Royal Tulip działań łączących dbałość o najwyższy standard usług z troską o dobro środowiska naturalnego jest współpraca marki z Groupe GM, producentem i dystrybutorem ekologicznych kosmetyków dla branży hotelarskiej. Jej owocem jest wyposażenie pokoi w hotelach Royal Tulip w luksusowe produkty z linii DAMANA® Solid Range, które zaprojektowano z myślą o ograniczeniu wpływu branży kosmetycznej na środowisko naturalne.

DAMANA® to linia inspirowanych tradycyjnym rzemiosłem kosmetyków w formie kostek myjących (cytrusowych żeli pod prysznic, jałowcowych szamponów i odżywek na bazie jasnoty białej), przy tworzeniu których zwrócono szczególną uwagę na względy zdrowotne, etyczne i ekologiczne. Produkty nie zawierają mydła, a ich pH jest zbliżone do pH wody, są więc przyjazne dla nawet najwrażliwszych typów skóry. Kosmetyki są wegańskie, co oznacza, że nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego. Odejście od płynnej formuły pozwoliło na znaczne zredukowanie ich śladu wodnego. Przy produkcji kostek DAMANA® zużywa się dziewięciokrotnie mniej wody niż przy produkcji kosmetyków w płynie. Produkty pakowane są w niezawierające plastiku kartonowe opakowania z certyfikatem FSC.

– Zapewniając naszym markom hotelowym dostęp do wysokiej klasy ekologicznych produktów, odpowiadamy nie tylko na wyzwania naszych czasów, ale także na ewoluujące oczekiwania klientów. Nasi goście, oceniając jakość świadczonych przez nas usług, coraz częściej zwracają uwagę także na naszą postawę względem środowiska naturalnego. Skoro na co dzień żyją ekologicznie, to spodziewają się, że również podczas pobytu w hotelu nie będą zmuszeni do zmiany przyzwyczajeń. Naszym zadaniem jest spełnić to oczekiwanie – mówi Danuta Marcinkowska, PR & Marketing Coordinator, Louvre Hotels Group.

Royal Tulip to najwyżej pozycjonowana marka Louvre Hotels Group. Pierwszym hotelem działającym pod jej szyldem w Polsce będzie należący do Zdrojowa Invest & Hotels obiekt Royal Tulip Sand w Kołobrzegu, liczący 113 pokoi pięciogwiazdkowy kurort zlokalizowany nad samym brzegiem Bałtyku.