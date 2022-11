Royal Tulip Warsaw Apartments przy ul. Grzybowskiej to pierwszy w Warszawie i drugi w Polsce obiekt pod luksusową marką Royal Tulip z portfolio grupy hotelowej Louvre Hotels.

Oferuje apartamenty od 28 do 67 mkw. w czterech standardach, a styl wykończenia ich wnętrz pochodzi od modnych rejonów miasta jak: Powiśle, Mokotów, Żoliborz i Saska Kępa. Zajmują pierwsze 16. z 28. pięter budynku wysokościowego Unique Tower, a zarządzaniem zajmuje się firma Unique Apartments Warszawa.

Lokale dostosowane zostały również do pobytów długoterminowych, dlatego też każdy wyposażono w aneks kuchenny, a niektóre z nich także w loggię, balkon lub ogród zimowy. W częściach wspólnych znajdziemy recepcję, lobby, restaurację, bary, strefę fitness i saun, sale konferencyjne i ogród.

To co charakteryzuje Royal Tulip Warsaw Apartments to inspiracje Warszawą we wszystkich wnętrzach obiektu. Architektom z pracowni Tremend udało się oddać ducha miasta i jego historię, a punktem wyjścia był wielki plan dzielnicowy stolicy z lat 20. ubiegłego stulecia. W meblach, kolorach czy fototapetach znajdziemy zatem odniesienia m.in. do Woli, Śródmieścia czy Żoliborza. Zachowaliśmy spójność i motyw przewodni jest widoczny zarówno w apartamentach, jak i strefach gastronomicznych czy innych częściach wspólnych. Wnętrza pokoi są nietuzinkowe i niepowtarzalne, co wymagało od firmy Tétris, która odpowiadała za etap wykończeniowy, dostosowania aranżacji i rozmieszczenia instalacji dla każdego wnętrza osobno. Doświadczenie zespołu w projektach hotelowych i elastyczne podejście zdecydowanie przełożyło się tutaj na sprawną realizację - mówi Rafał Kincer, Dyrektor Generalny Royal Tulip Warsaw Apartments.