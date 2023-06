Na przekór obecnym nastrojom konsumenckim rozpoczęty sezon wakacyjny może być dobry dla polskiej branży zakwaterowania.

W sezonie letnim najwyższe ceny noclegów zanotowano nad polskim morzem.

W tym regionie obserwuje się też najsilniejsze zróżnicowanie cenowe oferty pomiędzy weekendem a dniami powszednimi.

Wysokie ceny idą w parze z wysokim stopniem wykorzystania miejsc noclegowych.

Pośrednią opcją cenową są ośrodki zlokalizowane nad jeziorami.

Najtańszą letnią opcją wakacyjną są góry, gdzie dużo ważniejszy jest sezon zimowy.

W tym roku, mimo drożyzny, na wakacje chce wyjechać 65 procent Polaków. Tyle samo co w 2022 roku. Co dziesiąty Polak myśli, by się na letni wyjazd zapożyczyć. Bank PKO BP przeanalizował ceny miejsc noclegowych w bardziej i mniej popularnych kurortach w Polsce. Podjęto się także próbom oszacowania stopnia wykorzystania miejsc noclegowych w topowych miejscowościach. Wnioski są optymistyczne dla polskiej branży zakwaterowania.

Wahania cen noclegów są mocno zależne od pory roku, a dodatkowo wszystko zróżnicowane jest regionalnie. Zakwaterowanie w apartamentach, zlokalizowanych w polskich górach jest najdroższe zimą, w trakcie świąt grudniowych oraz ferii zimowych. Wraz z kolejnymi porami roku zakwaterowanie w górach staje się tańsze, a latem to wręcz najtańsza opcja wypoczynku w kraju.

Kurorty położone nad jeziorami najdroższe są w trakcie ferii zimowych oraz latem. Przy czym ofertę letnią cechuje zróżnicowanie pomiędzy cenami pobytu w dni powszednie i w weekend.

Nad morzem sezon ogranicza się wyłącznie miesięcy letnich. Dlatego w tym regionie ceny zaczynają wzrastać od kwietnia, osiągając szczyt w okresie wakacyjnym. Dodatkowo w okresie letnim i podczas długich weekendów odnotowuje się różnicę pomiędzy ofertą w dni powszednie i weekendy.

Ceny zakwaterowania w miejscowościach górskich z ofertą dla narciarzy w naturalny sposób najwyższe są zimą. W takich miejscowościach widoczne są duże różnice w cenach za nocleg pomiędzy dniem powszednim a weekendem. Dodatkowym atutem apartamentu jest parking oraz odległości apartamentu od infrastruktury dla narciarzy.

Nadmorskie noclegi w apartamencie o podwyższonym standardzie dla pary, podczas wakacji wynoszą więcej o blisko 200 zł niż poza sezonem. Nad morzem różnice cenowe między odpoczynkiem feryjnym a wakacyjnym są widoczne we wszystkich miejscowościach. Wszędzie widać też zróżnicowanie oferty dla dni powszednich oraz weekendu. Ceny noclegów w apartamentach nadmorskich są też zależne od odległości od plaży, a bliska odległość od linii brzegowej jest istotnym walorem, co tym samym zwiększa cenę noclegu.

Pośrednim wyborem cenowym w Polsce są miejscowości zlokalizowane nad jeziorami. Cena wypoczynku latem jest nieco wyższa niż w górach, ale niższa niż nad morzem. Zimą natomiast odwrotnie. Ofertę letnią cechuje jej cenowe zróżnicowanie pomiędzy dniami powszednimi a weekendami.

Wakacje w Polsce mogą być jednak nie tylko piękne, ale także przystępne cenowo. Wybierając mniej znane miejsca, można zaoszczędzić na noclegach, pozostając jednocześnie otoczonym pięknem polskiej przyrody.

