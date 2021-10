Rozwiązanie Revoluta wyzwaniem dla gigantów branży turystycznej jak Booking, Expedia czy TripAdvisor

Revolut uruchomił nową funkcję o nazwie Stays, która pozwala użytkownikom rezerwować hotele i inne miejsca zakwaterowania za pośrednictwem aplikacji.

Klienci mogą otrzymać do 10 proc. zwrotu gotówki od rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Revolut.

Ten ruch stanowi wyzwanie dla gigantów branży turystycznej, takich jak Booking Holdings, Expedia i TripAdvisor. To także pierwszy produkt firmy, który został wprowadzony na rynek poza sferą finansów.

- Gdy świat zaczyna się ostrożnie otwierać, wiemy, że wszyscy desperacko chcą uciec, kiedy tylko mogą – powiedział Marsel Ninaj, szef działu oszczędności i stylu życia Revolut. - Zbudowaliśmy aplikację Stays, aby ułatwić ludziom znalezienie i zarezerwowanie idealnego urlopu w idealnym miejscu. Po 18 miesiącach niekończących się ograniczeń i blokad, chcemy dać ludziom więcej i sprawić, by ich pieniądze podróżowały dalej.

Revolut rozpoczął działalność w 2015 roku jako cyfrowa platforma bankowa i płatnicza do wydawania pieniędzy za granicą bez ponoszenia wysokich opłat za wymianę walut. Od tego czasu firma rozszerzyła swoją ofertę, wprowadzając nowe funkcje do handlu akcjami i kryptowalutami.

W zeszłym tygodniu Revolut został wyceniony na 33 miliardy dolarów w gigantycznej rundzie finansowania, co czyni go czołowym brytyjskim start-upem fintech i drugim co do wielkości fintechem w Europie. Firma ma 16 milionów użytkowników na całym świecie.

Revolut dąży do tego, aby stać się tak zwaną „superaplikacją”, która oferuje wiele usług za pośrednictwem jednego interfejsu. Trend ten zyskał na popularności w Azji, spopularyzowany przez firmy takie jak Grab i GoTo w Azji Południowo-Wschodniej oraz Alibaba i Tencent w Chinach.

Aplikacja Stays firmy Revolut zostanie po raz pierwszy uruchomiona w Wielkiej Brytanii we wtorek, a następnie w Europie i Stanach Zjednoczonych w nadchodzących miesiącach. Na razie będzie oferować tylko zakwaterowanie, ale w przyszłości planuje się uwzględnić loty, wynajem samochodów i inne opcje podróży.