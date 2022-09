Ruch lotniczy w Polsce radzi sobie coraz lepiej po pandemii. Do samolotów startujących w lipcu i sierpniu z polskich lotnisk wsiadło ponad dwa i pół miliona osób. 70 proc. rejsów odbyło się na czas, czyli ponad jeden milion siedemset tysięcy z pasażerów podróżowało zgodnie z planem. Widać, że sytuacja coraz bardziej przypomina tę sprzed ery COVID-19.

Te dane świadczą przede wszystkim o tym, że ruch na polskim niebie wyraźnie zmierza ku przedpandemicznym warunkom, i to jest dobra wiadomość dla rynku. W tym samym okresie w 2019 roku do samolotów na polskich lotniskach wsiadły nieco ponad trzy miliony osób, a współczynnik punktualności rejsów wyniósł praktycznie tyle samo, co obecnie, czyli 73 proc. - komentuje Tomasz Pawliszyn, CEO AirHelp .