Ruch w przestrzeni powietrznej rośnie w szybkim tempie

Z początkiem tegorocznego lata otworzono polskie niebo. Zaczęły powracać liczne destynacje krajowe i międzynarodowe. Kontrolerzy ruchu lotniczego odnotowują z dnia na dzień przyrost lotów do kontrolowania nawet do 50 proc. większy każdego dnia, jednak liczba operacji jest ciągle prawie o 70 proc. mniejsza vs 2019 rok. Analizując aktualną sytuację w zakresie obowiązujących i zmienianych w Polsce procedur bezpieczeństwa kontrolerzy ruchu lotniczego postanowili uwrażliwiać wszystkich uczestników ruchu lotniczego w zakresie zasad i procesów bezpieczeństwa zachodzących na polskim niebie.

Od wiosny do początku lata tego roku w wyniku pandemii koronawirusa wstrzymano loty na polskim niebie. W 2019 roku porty lotnicze wg ULC w Polsce obsłużyły ok. 50 mln pasażerów. Po trzech i pół miesiącach spowolnienia, z początkiem lipca ruch pasażerski w przestrzeni powietrznej w Polsce zaczyna istotnie powracać. W pierwszym tygodniu przywrócenia lotów międzynarodowych wg danych PAŻP odnotowano nieco ponad 3000 operacji, co jest o prawie 70% mniej vs ten sam okres letni w 2019 roku. W ostatnim czasie kolejni przewoźnicy oficjalnie powracają z usługami lub zwiększają oferowanie. Wraz z otwarciem lotnisk i tym samym biznesowej, ale także ważnej w tym czasie wakacyjnej możliwości podróżowania samolotami, wdrożono nowe procedury bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie zasad sanitarnych dot. pandemii w ochronie życia i zdrowia pasażerów. Jednak bezpieczny lot, to także zachowanie, analiza i udoskonalanie wszelkich procedur bezpieczeństwa, zazwyczaj nieznanych pasażerom, za które codziennie podczas pełnienia swoich obowiązków odpowiada personel lotniczy: piloci, mechanicy, załogi pokładowe czy kontrolerzy ruchu lotniczego.

W codziennych realiach praca kontrolerów ruchu lotniczego generuje potencjalne ryzyka. Odpowiedzialność za życie tysięcy pasażerów i mienie wielkiej wartości, wyjątkowy stres, konieczność podejmowania szybkich decyzji związanych z bezpieczeństwem na polskim niebie, wymaga zapewnienia racjonalnych warunków w kwestii procedur. Zmiany w tym zakresie zazwyczaj niosą za sobą ryzyko, które potencjalnie może skutkować katastrofę lotniczą, dlatego też wymagają analiz i racjonalnego wdrożenia.

