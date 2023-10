Gmina Stryszów rusza z obiecywaną od lat budową Centrum Parkowo-Rekreacyjno-Sportowego nad Jeziorem Mucharskim w gminie Stryszów.

Jezioro Mucharskie w gminie Stryszów to popularne miejsce rekreacji.

Miejsce to już niebawem wzbogaci się o nową atrakcję turystyczną.

Piaszczysta plaża, boisko sportowe, ścieżki rowerowe i niezbędna infrastruktura – to wszystko zostanie zbudowane w ramach Centrum Parkowo-Rekreacyjno-Sportowego nad Jeziorem Mucharskim w Dąbrówce.

Powierzchnia Centrum Parkowo-Rekreacyjno-Sportowego w Stryszowie ma wynosić 0,652 ha.

Malownicze Jezioro Mucharskie, otoczone górami to kolejny turystyczny hit Małopolski. W okolicy rozciągają się urocze panoramy Beskidu Małego na zachodzie oraz Beskidu Makowskiego na wschodzie. Leży w odległości ok. 60 km od Krakowa. Zbiornik ma pojemność 161 mln m3 i zajmuje obszar o powierzchni 1035 ha. Maksymalna wysokość zapory to 54 m, a jej długość to 604 m.

Jak podaje Radio Eska, gmina Stryszów położona nad Jeziorem Mucharskim ma się wzbogacić niebawem o nową atrakcję turystyczną. Nad zbiornikiem wybudowane zostanie Centrum Parkowo-Rekreacyjno-Sportowe. Inwestycja będzie warta ponad 1,7 mln złotych. Powstanie piaszczysta plaża, plac zabaw ze zjazdem linowym, boisko do siatkówki, ścieżki pieszo-rowerowe i parking wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach zadania zrealizowane zostaną również nasadzenia oraz kompleksowe zagospodarowanie zieleni. Obiekt zostanie ogrodzony, oświetlony i objęty czujnym okiem monitoringu.

