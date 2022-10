Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego opracowała Program dobrych praktyk IGHP dla zawodu technik hotelarstwa.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego opracowała Program dobrych praktyk IGHP dla zawodu technik hotelarstwa.

W pierwszej edycji akcji aktualnie uczestniczy ponad 50 szkół i ponad 20 hoteli, które otrzymały już certyfikaty „Hotel Dobrych Praktyk IGHP”.

To kolejna inicjatywa Izby, po konferencji dla kadry szkół średnich i branżowych, związana z działaniami służącymi odbudowie prestiżu pracy w branży hotelarskiej.

Program dobrych praktyk IGHP dla zawodu technik hotelarstwa został przygotowany przez ekspertów IGHP, hotelarzy praktyków: Agnieszkę Maszner-Paprocką, Michała Walczaka, Piotra Dwurnika, Beatę Krawczyńską, Tomasza Waścińskiego i Macieja Knyrka.

Celem programu jest przede wszystkim praktyczna nauka zawodu technika hotelarstwa oraz umożliwienie uczniom w praktyce poznania zasad i organizacji pracy w hotelu, nabycie umiejętności komunikacji i pracy w zespole, rozpoznawania potrzeb klientów, a także motywację do wyboru przyszłej drogi zawodowej w branży.

Ten program jest kolejnym dowodem na to, że kwestia edukacji przyszłych kadr hoteli jest dla IGHP niezwykle ważna. Konsekwentnie realizujemy nowe inicjatywy z tego obszaru i cieszy nas, że spotykają się one z pozytywnym odzewem zarówno ze strony hoteli, jak i szkół – mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Cykl praktyk zawodowych składa się z czterech części i obejmuje łącznie 280 godzin. Pierwsza z nich to szkolenie wstępne BHP i PPOŻ. Kolejna to m.in. czas na poznanie hotelu, jego struktury organizacyjnej, ścieżek kariery w obiekcie oraz wstęp do RODO. Trzecia część to zajęcia praktyczne obejmujące zagadnienia z obszaru służby pięter, gastronomii i recepcji. W ostatnim etapie ma miejsce podsumowanie praktyk i wystawienie praktykantowi referencji.

W Programie dobrych praktyk IGHP mogą wziąć udział wyłącznie hotele będące członkami Izby. Po spełnieniu określonych warunków certyfikat jest przyznawany na 12 miesięcy. Regulamin programu i formularze są dostępne w biurze IGHP.

