Ruszyła fundacja Hotele dla Medyków

Polski Holding Hotelowy założył fundację „Hotele dla Medyków”, której głównym celem jest finansowanie noclegów dla kadry medycznej opiekującej się osobami zakażonymi koronawirusem. Osoby te będą mogły skorzystać bezpłatnie z noclegów w hotelach. Chodzi o to, by lekarze, którzy pracują na pierwszej linii mieli stworzone odpowiednie warunki do odpoczynku bez konieczności wracania do domu i narażania swoich rodzin na ryzyko zakażeń.

Polski Holding Hotelowy wpłacił już na konto fundacji pierwszy milion złotych. Wsparcie finansowe deklaruje też Polski Holding Nieruchomości, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Na chwilę obecną kwota, którą będzie dysponowała fundacja wynosić będzie w sumie 3 mln 250 tys. zł.