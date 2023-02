Ruszyła rewitalizacja i przebudowa dawnego hotelu Lido w Juracie. Nowy Lido ma mieć poziom czterech gwiazdek. - W Juracie nie ma obiektu na tę skalę. Królują apartamentowce kameralne - mówi Wojciech Matusiak, JF Jurata, która realizuje inwestycję.

Dawny hotel Lido pomieści 110 apartamentów wakacyjnych, basen, restaurację i halę garażową.

Pierwsi klienci Lido będą mogli w nim spędzić wakacje w 2024 r. W budynku znajdą się apartamenty o metrażach od 35 mkw. do 86 mkw.

Ruszyła już przedsprzedaż.

Ceny za apartamenty zaczynają się od 575 tys. netto.

Za projekt rewitalizacji hotelu Lido odpowiadają architekci Szymon Muszyński i Maciej Gajownik z bydgoskiej pracowni GM Architekci.

Fundusz rodzinny JF Invest od kilku lat poszerza portfel nieruchomości. W przygotowaniu są także mieszkania i apartamenty, domy jednorodzinne, biura i magazyny na terenie woj. łódzkiego.

Lido pomieści 110 apartamentów wakacyjnych z tarasami lub ogródkami, zarządzanych przez operatora. Na patio znajdzie się basen zewnętrzny z prywatną strefą wypoczynku. Fot. JF Invest.

W ramach zaplanowanej przebudowy hotelu Lido, istniejący budynek zostanie częściowo przebudowany, a jego pozostała część całkowicie rozebrana. Nowe skrzydło powstanie w formie czterech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej.

- Projekt obiektu nawiązuje do jego międzywojennego charakteru. We wnętrzu będziemy się starać przynajmniej częściowo odtworzyć dawny klimat tego najbardziej popularnego wówczas hotelu - tłumaczy Wojciech Matusiak, członek zarządu JF Jurata, spółki celowej rodzinnego funduszu inwestycyjnego JF Invest, do którego należy budynek.

Lido - ruszyła przedsprzedaż

Za projekt odpowiadają architekci Szymon Muszyński i Maciej Gajownik z bydgoskiej pracowni GM Architekci. Generalnym wykonawcą jest Allcon Budownictwo z bogatym portfolio obiektów nad polskim morzem. Operatorem zarządzającym apartamentami będzie Condo.pl, spółka z doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami inwestycyjnymi w miejscowościach turystycznych.

Za projekt Lido odpowiadają architekci Szymon Muszyński i Maciej Gajownik z bydgoskiej pracowni GM Architekci. Generalnym wykonawcą jest Allcon Budownictwo. Fot. JF Invest.

Apartamentowiec Lido ma oferować gościom standard czterech gwiazdek. - Rozpoczęliśmy już przedsprzedaż apartamentów. Komercjalizacja jest na poziomie ok. 40 proc. - przyznaje Wojciech Matusiak.

Pierwsi klienci Lido będą mogli w nim spędzić wakacje w 2024 r. W budynku znajdą się apartamenty o metrażach od 35 mkw. do 86 mkw. Ceny zaczynają się od 575 tys. netto. z wykończeniem i wyposażeniem.

- Warto podkreślić, że w Juracie nie ma w tej chwili obiektu na tę skalę, co Lido. W krajobrazie tej miejscowości królują apartamentowce kameralne, liczące po kilka apartamentów - opisuje Wojciech Matusiak.

Kultowe dancingi i sobotnie bale

Hotel Lido powstał w latach 1932-1933 i w bardzo krótkim czasie stał się najbardziej znanym i obleganym hotelem w Juracie, którego renoma znana była w całej Polsce. O prestiżu tego miejsca świadczy fakt, że pokoje wynajmowane były również przez osoby, które posiadały w pobliżu swoje prywatne wille.

W 1935 r. miejsca w hotelu Lido trzeba było rezerwować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Wyjątkowy klimat tego miejsca nie był jednak tworzony wyłącznie przez eleganckie wnętrza, ale przez rozmaite wydarzenia. Wszystko za sprawą kultowych dancingów i sobotnich bali, na których przez cały sezon grały znane, warszawskie orkiestry, w tym zespoły Artura Golda i Jerzego Petersburskiego.

W latach swojej największej świetności ten kultowy obiekt stanowił miejsce spotkań znanych i cenionych muzyków, aktorów czy polityków. Wśród jego gości znajdowali się m.in. prezydent Ignacy Mościcki, gen. Władysław Sikorski, Eugeniusz Bodo, siostry Halama, Jadwiga Smosarska, Józef Beck, Jan Kiepura i wielu innych.

JF Invest inwestuje w nieruchomości

Fundusz rodzinny JF Invest od kilku lat poszerza portfel nieruchomości, zarówno w sektorze prywatnym, jak i komercyjnym. - Do tej pory koncentrowaliśmy się na inwestowaniu w lokalną tkankę miejską Pabianic i okolic, skąd się wywodzimy - opisuje Wojciech Matusiak.

Fundusz zrealizował m.in. budynek mieszkalny w Pabianicach na ul. Narutowicza 10/12. Rezydencja znajduje się 120 m od nowego centrum miasta. To projekt pracowni architektonicznej Architekci Marciniak i Witasiak, których portfolio tworzą takie inwestycje, jak: Manufaktura, czy przebudowa zespołu fabrycznego na Księżym Młynie w Łodzi.

- W planach mamy kilka projektów z różnych sektorów. Portfel jest zróżnicowany po to, by w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku, w odpowiednim momencie rozpocząć realizację tego właściwego - wyjaśnia Wojciech Matusiak.

Na etapie tworzenia koncepcji jest m.in. - wzorowany na OFF Piotrkowska - projekt w Pabianicach. Fundusz przygotowuje się też do realizacji domów jednorodzinnych pod Łodzią: w Wymysłowie Francuskim oraz skandynawskiego Osiedla Borkowice.

Luksusowy apartamentowiec na Traugutta w Łodzi

Na zielone światło czeka realizacja łódzkiej rezydencji przy ul. Traugutta 7. Będzie to wielofunkcyjny obiekt.

Na zielone światło czeka realizacja łódzkiej rezydencji przy ul. Traugutta 7. Będzie to wielofunkcyjny obiekt. Projekt ma już pozwolenie na budowę. Jego rozpoczęcie zaplanowano na 2024 r. Fot. JF Invest.

- W pasażu na pierwszych dwóch piętrach zaplanowaliśmy prestiżowe lokale usługowe, takie jak salon jubilerski czy ekskluzywne butiki. Na kolejnych trzech kondygnacjach - mieszkania. Luksusowy apartamentowiec nawiąże charakterem do okolicznych zabytkowych kamienic - opisuje Wojciech Matusiak.

Projekt ma już pozwolenie na budowę. Jego rozpoczęcie zaplanowano na 2024 r. - Będzie to budowa w ścisłym centrum miasta, w jednej z topowych lokalizacji łączących kultową ulicę Piotrkowską z Bramą Miasta i Nowym Centrum Łodzi- dodaje Wojciech Matusiak.

Biurowiec w Pabianicach na horyzoncie JF Invest

W planach funduszu JF Invest jest również budowa najnowocześniejszego biurowca klasy premium w Pabianicach, choć tak naprawdę, to także obiekt wielofunkcyjny.

Budynek ma łączyć funkcję mieszkaniową i biurową. Na wyższych kondygnacjach zaplanowano biura, a niżej - lokale usługowe, które mogą być wykorzystywane np. pod najem krótko- lub długoterminowy. Fot. JF Invest.

- Ustalamy jeszcze ostateczną jego koncepcję. Wkrótce zamierzamy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Budynek ma łączyć funkcję mieszkaniową i biurową. Na wyższych kondygnacjach zaplanowaliśmy biura, a niżej - lokale usługowe, które mogą być wykorzystywane np. pod najem krótko- lub długoterminowy - opisuje Wojciech Matusiak.

Dodaje, że w Pabianicach brakuje powierzchni biurowych do wynajęcia przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

- Budynek stanie przy trasie wylotowej z Pabianic, niedaleko Łodzi, więc może być ciekawą alternatywą dla najemców południowo-wschodniej części Łodzi - tłumaczy Wojciech Matusiak.

