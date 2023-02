Ryanair ogłosił dziś (14 lutego) największy w historii letni rozkład lotów dla Poznania, dodając cztery nowe, ekscytujące trasy do słonecznych i atrakcyjnych miejsc.

Nowe trasy to Burgas, Bari, Pafos i Kraków.

Ponadto Ryanair zwiększa częstotliwość lotów do najbardziej popularnych miejscowości, jak Bergamo, Zadar i Alicante.

Ten rekordowy wzrost jest wspierany przez inwestycję Ryanair o wartości 400 mln dolarów w Poznaniu, z 4 samolotami bazowymi.

Plan na Lato’23 dla Poznania obejmuje:

4 zbazowane samoloty B737 (inwestycja 400m USD)

32 trasy, w tym 4 nowe kierunki: Burgas, Bari, Pafos oraz Kraków

Połączenia do 16 krajów

1.26 miliona pasażerów w roku fiskalnym FY24

Wsparcie dla ponad 1000 lokalnych miejsc pracy, w tym 120 bezpośrednich dla pilotów oraz załogi pokładowej

Tego lata Ryanair zaoferuje mieszkańcom Poznania największy wybór i najniższe ceny podczas rezerwacji letnich wyjazdów na 32 trasach, w tym 4 nowych do Burgas, Bari, Pafos i Krakowa. Ten rekordowy wzrost jest wspierany przez inwestycję Ryanair o wartości 400 mln dolarów w Poznaniu, z 4 samolotami bazowymi.

Poznańscy podróżni mogą teraz zarezerwować jedną z czterech nowych letnich tras już od 145 PLN na podróż między kwietniem a październikiem 2023 – na stronie www.Ryanair.com.

Jako polska linia lotnicza nr 1, Ryanair ma przyjemność ogłosić największy w historii rozkład lotów w Poznaniu na lato'23, z 4 nowymi trasami do tak pięknych miejsc jak Burgas, Bari, Kraków oraz Pafos - dając jeszcze większy wybór na letnie wakacje po najniższych cenach w Europie. Dodatkowo zwiększamy częstotliwość lotów na najbardziej popularnych kierunkach, takich jak Alicante, Zadar czy Bergamo. Dzięki temu rekordowemu rozkładowi lotów na rok 2023, Ryanair będzie kontynuował wzrost ruchu w Poznaniu, dostarczając więcej tras i niższe taryfy niż jakakolwiek inna linia lotnicza w Polsce. Aby uczcić uruchomienie letniego rozkładu lotów Ryanair dla Poznania, wprowadzamy ograniczoną czasowo promocję z 100 000 miejsc dostępnych od zaledwie 145 PLN na podróże między kwietniem a październikiem '23, które muszą być zarezerwowane do północy 16 lutego na www.Ryanair.com - mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Country Manager Ryanair CEE & Baltics.

- Połączenia linii lotniczej Ryanair wiosna/lato 2023 ProstozPoznania czas poznać! Czy to krótki citybreak, czy dłuższy wypoczynek, wygodnie, w 32 kierunki, będzie można polecieć z linią lotniczą Ryanair w 2023 roku z Ławicy. Stolice, takie jak Bruksela, Paryż, Rzym, Dublin, Oslo, Sztokholm, Londyn, Budapeszt to tylko niektóre z miejsc, które czekają na mieszkańców Wielkopolski. Ale to co nas szczególnie cieszy, to oczywiście Nowości na sezon wiosenno-letni, a wprost na wakacje! Mamy tu zatem Cypr z Pafos, Bari we Włoszech, oraz Burgas w Bułgarii. Nie zapominamy o kierunkach w Chorwacji – Pula i Zadar, w Grecji o Chanii i Korfu, Cagliari, Wenecji we Włoszech, gdzie poszukiwacze słońca z pewnością odnajdą chwile wytchnienia. Oczywiście polecamy także połączenie do Krakowa, dawnej stolicy Polski, do której dzięki Ryanair podróż skróciła się ze średnio 8. godzinnej wyprawy do wygodnego godzinnego lotu! Odbudowa ruchu lotniczego ma się dobrze i decyzje tego przewoźnika, to wprost obraz naszych bardzo dobrych zeszłorocznych wyników. Dzięki dynamicznemu rozwojowi Rynair oraz systematycznie powiększanej bazie lotniczej w Poznaniu, możemy przekazać rekordową siatkę połączeń. Wszystkie 32 kierunki od Ryanaira są w systemie rezerwacyjnym. Gorąco polecam loty z Ławicy. W Waszych rękach smartfony i laptopy! Klikajcie w zakup biletów i niech zapełnią się samoloty wylatujące z Wielkopolski - dodał Grzegorz Bykowski, Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl