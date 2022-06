Ryanair poleci z Łodzi. Nowe połączenia z Mediolanu, Alicante i Brukseli

Lotnisko im. Władysława Reymonta rozwija siatkę połączeń.

Port ogłosił nowości w swojej ofercie.

Z Łodzi będziemy mogli polecieć do trzech kolejnych krajów: Włoch, Hiszpanii i Belgii.

Mediolan-Bergamo, Alicante i Bruksela-Charleroi pojawią się w siatce połączeń zimą 2022 r. Rejsy będzie obsługiwała największy europejski przewoźnik sektora tanich linii – irlandzki Ryanair.

Z przyjemnością ogłaszamy największy w historii rozkład lotów do Łodzi tej zimy, oferując ponad 25 lotów tygodniowo na 5 trasach, w tym 3 nowych do głównych miast Europy jak Alicante, Bruksela i Mediolan. Tego lata, Ryanair, za pośrednictwem polskiej linii lotniczej Buzz, będzie również obsługiwał loty czarterowe do Antalyi i Heraklionu 2 razy w tygodniu – mówi Ray Kelliher, dyrektor Rozwoju Siatki Połączeń Ryanair.

– Aby zachęcić do podróżowania do/z Łodzi w najniższych możliwych cenach tej zimy, uruchamiamy specjalną promocję na loty już od 89 zł na podróż od października 2022 do stycznia 2023. Rezerwacji miejsc w promocyjnych cenach należy dokonać do piątku 17 czerwca do północy – dodaje Kelliher.