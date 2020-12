Ryanair znów znika z Polski

Od początku stycznia do lutego zniknie sporo połączeń z Polski - wynika z systemu rezerwacyjnego Ryanaira. Wygląda na to, że w tym czasie irlandzki przewoźnik całkowicie zniknie z pięciu lotnisk w naszym kraju - czytamy na portalu wp.pl.

Z systemu rezerwacyjnego Ryanaira wynika, ze od ok. 10 stycznia do początku lutego linia lotnicza zrezygnuje ze wszystkich połączeń z pięciu polskich lotnisk. Będą to: Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz, Łódź i Szymany. Na innych polskich lotniskach irlandzki przewoźnik natomiast mocno ograniczy trasy.

Między 10 stycznia a początkiem lutego z Wrocławia znikną połączenia do Leeds, Glasgow, Edynburga, Newcastle czy Manchesteru. Z Katowic nie polecimy w tym okresie m.in. do Cork, Edynburga, Londynu i Manchesteru. Z Modlina znikną natomiast trasy do Malagi, Wiednia, Barcelony, czy Teneryfy. Po 9 stycznia nie polecimy też z Modlina do Bergamo, Neapolu i Rzymu - czytamy na wp.pl.