Rynek hoteli i wojna w Ukrainie. Będę wielkie zmiany w sektorze

Wraz z inwazją na Ukrainę pojawiło się głębokie poczucie niepewności co do przyszłości i niepokój o bezpieczeństwo Polski i reszty Europy. – Wizyta prezydenta Bidena w Brukseli w celu wzięcia udziału w rozmowach NATO oraz jego podróż do Polski na spotkanie z amerykańskimi żołnierzami w Rzeszowie i ukraińskimi uchodźcami stanowiły wyraźne przesłanie – USA i kraje NATO zrobią wszystko, co trzeba, aby zabezpieczyć granice Polski – uważa Alex Kloszewski, partner zarządzający Hotel Professionals.

Od ataku minęło już ponad 50 dni, a Polska z kraju granicznego zmieniła się w uczestnika tych dramatycznych wydarzeń. - Te ostatnie tygodnie na zawsze zmienią przyszłość Polski i Europy - uważa Alex Kloszewski.

Przypomina, że większość krajów, szczególnie sąsiadujących z Ukrainą, wykazało się szybką reakcją i wsparciem dla zaatakowanego narodu.

- Setki globalnych przedsiębiorstw, które wstrzymały swoją działalność, inwestycje i przyszłe przedsięwzięcia w Rosji teraz szukają dla siebie miejsca w Polsce, dzięki czemu pozostaną blisko, w regionie, a jednocześnie unikną różnego rodzaju potencjalnych restrykcji i negatywnego PR - dodaje partner zarządzający Hotel Professionals.

Kilka firm japońskich i południowokoreańskich już przetransferowały swoich pracowników do Polski, z założeniem długoterminowym.

- Czujemy, że ten trend będzie się nasilał. Jesteśmy już po wyborach na Węgrzech i wiemy o przeniesieniu do Warszawy siedziby Toyoty, która do tej pory ulokowana była w Budapeszcie - podkreśla Alex Kloszewski.

Infrastruktura dla wojskowych miast

Zdaniem Aleksa Kloszewskiego, NATO i USA szybko zbudują swoje siły wojskowe na granicach wschodnich. Ich rozmiar może sięgać od 100 tys. do 150 tys. żołnierzy i personelu pomocniczego. Nieuchronnie stworzy to zapotrzebowanie na budowę większej infrastruktury dla wojskowych miast, w tym mieszkań, szpitali, szkół, centrów handlowych, przychodni, restauracji, barów itp.

- Zapotrzebowanie na infrastrukturę będzie stanowiło bodziec dla polskiego przemysłu budowlanego, inżynieryjnego, producentów materiałów i konstrukcji oraz fabryk, które otrzymają lwią część kontraktów. Silny popyt, jak dotąd w naszym kraju niespotykany, odnotują również firmy specjalizujące się w budownictwie modułowym. Skupią się one na produkcji i instalacji miejsc zakwaterowania dla uchodźców przebywających do Polski i planujących pozostać tu w średnim i długim okresie - tłumaczy Alex Kloszewski.

Jednocześnie - jak dodaje ekspert - Polski przemysł odegra również istotną rolę w odbudowie Ukrainy i jej miast, infrastruktury i zaplecza wojskowego. Skorzystają również polskie firmy z branży IT i logistyki, a także firmy budujące infrastrukturę telekomunikacyjną, gdzie wystąpią najpilniejsze potrzeby związane z odbudową kraju po wojnie.

Do Polski wejdą światowe fundusze

W związku z tym, w ciągu najbliższych pięciu lat wskaźnik PKB dla Polski, ze względu na całą dodatkową produkcję i zapotrzebowanie na polskie wyroby, powinien znacznie wzrosnąć.

- Dodatkowe inwestycje w Polsce rozważą również światowe fundusze, gdy tylko Rosja i Ukraina osiągną jakiś rodzaj porozumienia pokojowego. W Polsce zostanie opracowany plan resetu energetycznego, aby uniknąć rosyjskiego gazu i zmniejszyć zależność kraju od benzyny. Szybko wdrożona zostanie technologia czystego węgla CCT, tak jak jest to obecnie powszechne w Japonii - przewiduje Alex Kloszewski.

Hotele odzyskają wigor

Zdaniem eksperta, w 2023 r. sektor hotelowy powróci do obrotów z 2019 r., jednak segmentacja ulegnie zmianie ze względu na trudną sytuację geopolityczną, a wręcz krytyczną na Ukrainie.

- Największy wzrost w stosunku do 2019 r. odnotują krajowe korporacyjne noclegi biznesowe. Branża MICE zacznie powracać, ale skala spotkań, imprez motywacyjnych, konferencji i wydarzeń zmniejszy się o ok. 40 do 50 proc. pod względem liczby uczestników - tłumaczy Alex Kloszewski.

Dodaje, że w dni robocze będziemy obserwować więcej podróży służbowych pomiędzy polskimi miastami, w pogoni za zaspokojeniem części potrzeb powstałych w wyniku konfliktu.

- Krajowy rynek wypoczynku sezonowego będzie się nadal umacniał, a od 2023 roku zwiększy się udział wypoczynku weekendowego. Segmentem, który najprawdopodobniej będzie się odbudowywał powoli jest międzynarodowa turystyka wypoczynkowa, przynajmniej dopóki nie zmieni się sytuacja na Ukrainie - wyjaśnia Alex Kloszewski.

Silny wzrost podróży służbowych

Z drugiej strony, zdaniem eksperta, będziemy świadkami silnego wzrostu międzynarodowych podróży służbowych z USA i UE.

- W Polsce pojawią się: wojsko, delegacje rządowe, NATO, producenci sprzętu wojskowego z zagranicy i najprawdopodobniej podróże wywiadowcze, jakich jeszcze nie było - wylicza Alex Kloszewski.

Z drugiej strony wysoka inflacja i wzrost kosztów budowy spowodują najprawdopodobniej wstrzymanie niektórych nowych (nierozpoczętych) inwestycji hotelowych, co oczywiście będzie miało pozytywny wpływ na już działające w Polsce 2,6 tys. hoteli.

- Ostatnie dwa lata były dla nas, jako narodu, czasem próby. Podczas ostatnich tygodni strachu i niepewności wynikającej z tragedii narodu ukraińskiego Polska i jej obywatele nie wahali się wyjść z pomocą i udzielić schronienia swoim braciom i siostrom z Ukrainy - zaznacza Alex Kloszewski.

Dodaje, że partnerstwo to będzie się nadal umacniać i odegra ważną rolę w przyszłości polskiej gospodarki i przemysłu, który nieuchronnie będzie uczestniczył w odbudowie zrujnowanych przez wojnę ukraińskich miast.

Alex Kloszewski, kreśląc swoje prognozy przypomina, że sztuka przewidywania przyszłości zawsze była wyzwaniem. - Wszyscy zgodzimy się, że w ciągu ostatnich lat, a szczególnie teraz w związku z wojną, wszelkie prognozy należy rozpatrywać z prawdopodobieństwem na poziomie 50/50 – podsumowuje Alex Kloszewski MRICS, partner zarządzający Hotel Professionals.