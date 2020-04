Rynek hoteli w obliczu koronawirusa. Raport o stanie branży

Zamknięte obiekty, zerowe przychody - to wciąż aktualna sytuacja w branży hotelowej w Polsce. Czy jest szansa na ratunek przed bankructwem? Co daje rząd - czy pomoc Państwa nie przyszła za późno, a jej skala nie jest za mała? Przedstawiamy nasz raport o stanie hotelarstwa w naszym kraju.

W Polsce mamy ponad 2,6 tys. hoteli, około 144 tys. pokoi hotelowych, z czego 32 proc. stanowią te działające w ramach różnych sieci hotelarskich.

Przed kryzysem wywołanym pandemią, cała branża odpowiadała za 12 proc. polskiego PKB. Do marca sektor kwitł. Od momentu wybuchu pandemii i wprowadzenia rządowych obostrzeń (w tym nakazu zamknięcia obiektów hotelowych) notuje trzycyfrowe spadki - 100 proc.

Jak oceniają sami hotelarze, ich sytuacja z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Jeszcze w marcu szacowano, że straty sięgnęły pół miliarda zł, a każdy kolejny miesiąc przyniesie kolejne pół miliarda strat. W obiektach rozpoczęto cięcia kosztów i restrukturyzację zatrudnienia. Przez koronawirusa, hoteli praktycznie nie ma.

W opinii wielu fachowców branża nie odbuduje się z dnia na dzień, do rozmiarów z 2018-2019 roku. Polska Izba Turystyki zakłada, że powrót do "normalnego" stanu potrwa nawet kilkanaście miesięcy. Nie wiadomo również, kiedy nastąpi restart - eksperci wstrzymują się od prognoz i czekają na decyzję ministra zdrowia, który kilka dni temu zapowiedział w mediach, że tegoroczne lato będzie się różnić od dotychczasowych. - Nie podejrzewam, by nagle czerwiec, lipiec miał zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok – mówił Łukasz Szumowski w RMF FM.

W imieniu branży

Bezdyskusyjnie, hotelarze potrzebują realnego wsparcia. Reprezentanci całej branży turystycznej - w tym hotelarze - utworzyli specjalny sztab kryzysowy przy ministerstwie rozwoju, który prowadzi rozmowy z przedstawicielami władz odnośnie pomocy niezbędnej do funkcjonowania. Grupę roboczą tworzą: Polska Izba Turystyki, Polski Związek Organizatorów Turystyki, Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, Krakowska Izba Turystyki, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych, Polska Izba Przemysłu Targowego, Polska Izba Techniki Estradowej, Harmony Polish Hotels, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Polski Holding Hotelowy, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej, Klub Agencji Eventowych, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Meeting Professional International Poland Chapter.

Sztab działa w podgrupach. Pierwsza z nich zajmuje się tzw. touroperatorami, biurami podróży i agentami turystycznymi. Druga obejmuje pozostałe segmenty branży: hotelarstwo, turystykę biznesową, szkolną, czy branżę targową, a także przewozy autokarowe, branżę rozrywkową (koncerty, festiwale), turystykę przyjazdową, pilotów wycieczek. Całość koordynują Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej (SAR) i Polski Związek Organizatorów Turystyki (PZOT).

Nie są to jednak jedyne organizacje i podmioty lobbujące w interesie branży hotelarskiej. W wielu rozmowach biorą udział eksperci z firm współpracujących z branżą.

Tarcza Antykryzysowa a hotele

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach - to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową - pierwszy krok, na jaki zdecydowało się państwo w celu wsparcia firm, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa.

Na pakiet antykryzysowy składają się: nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa do walki z koronawirusem), nowelizacja ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Większość przepisów weszła w życie z dniem 1 kwietnia br.

Wśród propozycji pomocy dla branży hotelarskiej, znalazły się, m.in.:...