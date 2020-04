Rynek hotelowy 2020. Z hossy w zapaść

W 2019 r. obserwowaliśmy nienotowaną jeszcze w historii naszego kraju hossę na rynku hotelowym, wskazują eksperci Emmerson Evaluation w najnowszym raporcie „Rynek hoteli oraz condohoteli w Polsce”. Liczne otwarcia wzbogaciły krajową bazę, co przełożyło się na wzrost podaży pokoi i miejsc noclegowych. Nadążał za nią popyt - w większości województw zanotowano statystyczny wzrost współczynnika wykorzystania pokoi hotelowych. Przybywało też turystów - na zakwaterowanie w krajowych hotelach zdecydowało się ponad 1,4 mln więcej osób niż rok wcześniej (wzrost o niemal 7% r/r). Szanse na kolejny udany rok oraz powiększenie krajowej bazy obiektów zaprzepaścił jednak wybuch pandemii.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w połowie 2019 r. w całej Polsce funkcjonowało 2 635 skategoryzowanych hoteli z około 286 tys. miejsc noclegowych. Nowych obiektów przybyło w 11 województwach. Biorąc pod uwagę liczbę miejsc noclegowych w Polsce, baza noclegowa powiększyła się w pierwszym półroczu ub. r. o 4,5% r/r, wskazuje Emmerson Evaluation.

Rosła oferta miejsc noclegowych i hoteli

Największy wzrost podaży miejsc noclegowych w hotelach w pierwszym półroczu 2019 r. obserwowano w województwie lubelskim (o 10,5%) i w świętokrzyskim (9%). Spadek odnotowano jedynie w województwie opolskim (5%) i podkarpackim (1,9%), gdzie obiekty były zamykane ze względu na ich modernizację albo całkowite wyłączenie z użytkowania. Pomimo spadku liczby hoteli w woj. łódzkim, liczba miejsc noclegowych na jego obszarze wzrosła o 0,6% względem 2018 r., co spowodowane było rozbudową istniejącej bazy hotelowej. W województwie wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim liczba hoteli spadła, ale została zachowana podaż miejsc noclegowych na poziomie z roku 2018. W województwach opolskim i podkarpackim odnotowano nieznaczne spadki liczby miejsc noclegowych w hotelach.

Kwitły największe rynki

Dla rynków najważniejszych miast i rejonów turystycznych Emmerson Evaluation udostępnił własne dane i to już za cały 2019 r. Raport firmy wykazał, że największy przyrost pod względem liczby pokoi w stosunku do 2018 r. wystąpił w Poznaniu, gdzie podaż zwiększyła się o 10,8%. Pojawiły się tu nowe obiekty globalnych marek, jak hotele Hampton by Hilton i Ibis Poznań Centrum.

Wysoki wzrost liczby pokoi hotelowych zanotowany został także w Trójmieście (9,4% r/r) i wynikał m.in. z uruchomienia znajdującego się na Wyspie Spichrzów 4* Holiday Inn City Center i Radisson Hotel & Suites oraz 3* Hotelu Platan zlokalizowanego na obrzeżach Gdańska. Wymienione obiekty zaoferowały łącznie 618 pokoi hotelowych.

Warszawa, jako trzecie miasto w rankingu, zanotowała w 2019 r. wzrost liczby pokoi hotelowych na poziomie 6,8% r/r. W stolicy otwarto najwięcej hoteli wśród analizowanych regionów i miast. Wśród nich były m.in. Four Points by Sheraton Warsaw, Vienna House Mokotów Warszawa i Moxy by Marriott Koneser. Obiekty zaoferowały łącznie około 500 pokoi hotelowych.