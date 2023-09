Katalog globalnych marek hotelowych jest u nas słaby. Niełatwo nowym sieciom wejść do Polski. Niektórym się udało dopiero po 10 latach starań. Rynek przyhamował, ale chętnych nie brakuje - tłumaczy Dariusz Futoma, Managing Partner Horwath HTL.

Rynek hotelowy w Polsce będzie się rozwijał, ale bardzo powoli. Stanie się bardziej konserwatywny i wybiórczy. To oznacza mniej nietrafionych projektów.

Polscy operatorzy i właściciele hoteli wiedzą, jak zarządzać biznesem w kryzysie. Sektor wybronił się przed pandemią, ale ciągle walczy o odbudowanie obłożenia.

Do polskich hoteli ponownie przyjeżdżają Czesi, Słowacy i Niemcy, ale turystycznie nie wrócili Amerykanie. Wojna jest dużym hamulcem.

Niestety Polska jest postrzegana jako kraj frontowy, co jest jakimś rodzajem psychozy. To szkodzi nie tylko turystyce, ale także wstrzymuje inwestycje.

Warszawa to nie Budapeszt, gdzie drzwi w drzwi stoją Ritz i Kempinski. Tamtejszy rynek jest dojrzalszy i klient jest w stanie zapłacić za pokój więcej. W przypadku Polski na razie nie ma szansy na pozyskanie odpowiedniej lokalizacji dla tych marek. Doradcy wciąż szukają dla nich ciekawych propozycji, ale ich nie ma - tłumaczy Dariusz Futoma, Managing Partner Horwath HTL. Fot. PTWP.

Czy hotele nadal widnieją na bankowych listach zakazanych inwestycji, jeśli chodzi o finansowanie ich budowy?

Dariusz Futoma, Managing Partner Horwath HTL: Może nie tyle chodzi o zakaz, co raczej o to, że jednak banki wybranym projektom proponują finansowanie, ale jest ono nie do udźwignięcia przez inwestora. W związku z tym rynek stoi. Realizowane są obiekty, które miały wcześniej zapewnione finansowanie lub są - czasem w zmienionej wersji - kontynuowane.

Chwała inwestorom za to, że mimo tych niepewnych czasów, decydują się kontynuować inwestycje. Cieszą w tej sytuacji zapowiadane debiuty marek. Na przykład wkrótce w Krakowie pojawi się niemiecki budżetowy Meininger. Będzie to pierwszy obiekt tego szyldu w Polsce. Ten brand próbował wejść na nasz rynek od wielu lat.

Boomu takiego, jak przed laty nie należy się spodziewać na rynku hotelowym w Polsce. To akurat może i dobrze, bo był czas, gdy brakowało ostrożności i wielu inwestorów bez doświadczenia rzuciło się na branżę hotelową, sądząc, że biznes sam się będzie kręcił - tłumaczy Dariusz Futoma, Managing Partner Horwath HTL.

Ale przecież inne zagraniczne marki, jak chociażby należące do portfela Accor: MGallery czy Mercure wkrótce pojawią się w Karpaczu i w Szczyrku, więc chyba nie jest tak źle.

Oczywiście, coś jednak dzieje, ale boomu takiego, jak przed laty nie należy się spodziewać. To akurat może i dobrze, bo był czas, gdy brakowało ostrożności na rynku i wielu inwestorów bez doświadczenia rzuciło się na branżę hotelową, sądząc, że biznes sam się będzie kręcił.

Zatem dzisiejsza, ograniczona aktywność inwestorów na naszym rynku oznacza, że to biznes dla wybrańców?

To pokazuje, że inwestorzy chcą u nas dalej inwestować, tylko potrzebują trochę oddechu. Na razie paradoks polega na tym, że instytucje finansujące dają parasol wtedy, gdy świeci słońce, ale to w deszczu jest on najbardziej potrzebny. Tę sytuację dobrze ilustruje inwestycja na prawie 200 pokoi w dużym mieście regionalnym, w śródmiejskiej lokalizacji, z pozwoleniem na budowę i umową dzierżawy podpisaną na 20 lat z dużą zagraniczną marką, która - mimo tych świetnych warunków - nie może zdobyć finansowania. Inwestor teraz zastanawia się, co zrobić. Sądzę, że rynek będzie się rozwijał, ale bardzo powoli. Stanie się bardziej konserwatywny i wybiórczy. Dzięki temu będzie mniej nietrafionych projektów.

Pandemia chyba już wszystkie takie nieprzemyślane obiekty zweryfikowała?

Najciekawsze jest to, że - wbrew powszechnym oczekiwaniom - nie doświadczyliśmy fali upadłości w tym sektorze. Zbankrutował tylko jeden podmiot, w dodatku zagraniczny. To norweska sieć, która w Europie prowadziła kilkadziesiąt hoteli, a w Polsce - jeden obiekt w Gdyni. Tymczasem polskie firmy sobie poradziły. Okazało się, że polscy operatorzy i właściciele hoteli wiedzą, jak zarządzać biznesem w kryzysie. To duża wartość. Można powiedzieć, że sektor wybronił się przed pandemią, ale jednak ciągle walczy o odbudowanie poziomów obłożenia, którymi się cieszył przed lockdownami.

Który segment rynku najlepiej sobie radzi z tą odbudową obłożenia?

Hotele w miejscowościach wypoczynkowych, głównie dzięki temu, że Polacy przez jakiś czas nie jeździli na wakacje za granicę. I to dotyczy nie tylko dużych obiektów, ale również mniejszych, nawet agroturystyki - przykładem takiego rozwoju jest portal slowhop. Pandemiczna blokada wyjazdów zagranicznych sprawiła, że Polacy zaczęli odkrywać Polskę na nowo. Jednak wciąż wiele obiektów nie wróciło do poziomów obłożenia sprzed pandemii.

Według lipcowej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, frekwencja w hotelach okazała się niższa niż w 2022 r. dla blisko połowy obiektów. Z czego to może wynikać?

Przede wszystkim w miejscowościach wypoczynkowych o obłożeniu decyduje pogoda. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, bo w spadku po pandemii, hotele są skazane na skrócone okienko rezerwacyjne. Goście nie planują już też wyjazdów dłuższych i rezerwują noclegi w ostatniej chwili, niemal pod dyktando prognozy pogody. Obiektów jest dużo, więc jest w czym wybierać. Tylko nieliczne hotele z sektora premium są mniej podatne na takie roszady.

Czy goście zagraniczni wrócili do polskich hoteli w takim wymiarze, jak przed pandemią? Wojna w Ukrainie pewnie w tym nie pomaga. Według danych IGHP, w lipcu cudzoziemcy stanowili średnio 25 proc. Przy czym w hotelach biznesowych to było 29 proc., a wypoczynkowych 18 proc. To chyba niewiele.

Na pewno pojawili się na naszym rynku Czesi, Słowacy i Niemcy, ale turystycznie nie wrócili Amerykanie. Niestety jesteśmy postrzegani jako kraj frontowy, co jest jakimś rodzajem psychozy. To szkodzi nie tylko turystyce, ale także wstrzymuje inwestycje. Wojna jest dużym hamulcem.

Jednak condohotele powstają, nawet w dużych miastach, co kiedyś było rzadkością.

Osobiście jestem sceptykiem tego modelu w dużych miastach np. w Warszawie, ale wszystko zależy od inwestora, lokalizacji i operatora. Niektóre sieci zagraniczne przekonały się do tego rodzaju inwestycji, inne z zasady w ogóle nie podejmują współpracy. Warto jednak pamiętać, że te jednostki hotelowe nie sprzedają się w takim tempie, jak kiedyś. Aktualnie to jest inwestycja głównie dla osób dysponujących gotówką, które coraz częściej decydują się kupić apartament za granicą, ostatnio najchętniej w Hiszpanii.

Historia pokazała, że hotele sieci Gołębiewski mają w sobie „to coś”. Są czynne cały rok. Mają wszystko. Jak już gość do nich wejdzie, to bez pilnej potrzeby nie wychodzi - opisuje Dariusz Futoma, Managing Partner Horwath HTL.

Te wszystkie niekorzystne okoliczności dla rynku hotelowego kumulują się na najsłynniejszej chyba w Polsce budowie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Czy to może być porażka równie spektakularna jak rozmiar tego kolosa - ma mieć ok. 1,2 tys. pokoi?

Rzeczywiście, można zadawać sobie takie pytanie. Jednak historia pokazała, że hotele sieci Gołębiewski mają w sobie „to coś”. Są czynne cały rok. Mają wszystko. Jak już gość do nich wejdzie, to bez pilnej potrzeby nie wychodzi. Przyznam, że byłem sceptykiem, gdy Hotel Gołębiewski powstawał w Karpaczu. Jednak znalazł swoją niszę. Mnóstwo rodzin zaakceptowało koncept zaproponowany przez śp. Tadeusza Gołębiewskiego. Okazało się, że ten obiekt w niewielkim Karpaczu z jednej strony postawił barierę inwestorom, którzy chcieliby budować kolejne hotele, bądź rozbudować istniejące, a z drugiej - stał się motorem napędowym rozwoju turystyki w regionie. Między innymi dzięki niemu Karkonosze są ewenementem na mapie turystycznej. Dzisiaj w Szklarskiej Porębie ciągle coś się dzieje. Niedawno w pobliżu otworzył się hotel Kyriad Karkonosze w Wojcieszycach.

Kyriad to zagraniczny brand. Czy dzisiaj polskie hotele, żeby walczyć o gości, także zagranicznych muszą mieć globalny szyld?

Oczywiście nie należy przesadzać, bo wszystko zależy od mikrolokalizacji. Na pewno dzisiaj jest duży wybór zagranicznych marek chcących wejść do Polski, o wiele większy niż kiedyś. Katalog marek globalnych jest jeszcze u nas słaby. Sieci, które się u nas zadomowiły, jak np.: Marriott, Hilton, IHG, czy Louvre wzbogacają swoje portfele o kolejne brandy, wprowadzając je z powodzeniem do Polski. Z kolei inne światowe szyldy nie mogą się od lat przebić się na naszym rynku z różnych powodów. Jednym z nich jest umowa o zarządzanie preferowana przez niektóre sieci. Tymczasem w Polsce nie brakuje silnych operatorów hotelowych, którzy zdobyli tak mocną pozycję, że często wygrywają w starciu z zagranicznym podmiotem. W związku z tym nie jest tak łatwo nowym sieciom wejść do Polski. Niektórym się udało dopiero po 10 latach starań. W każdym razie chętnych nie brakuje.

Czy interesują się nami najbardziej prestiżowe marki na świecie?

Odpowiem tak: Warszawa to nie Budapeszt, gdzie drzwi w drzwi stoją Ritz i Kempinski. Tamtejszy rynek jest dojrzalszy i klient jest w stanie zapłacić za pokój więcej. W przypadku Polski na razie nie ma szansy na pozyskanie odpowiedniej lokalizacji dla tych marek. Doradcy wciąż szukają dla nich ciekawych propozycji, ale ich nie ma.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl