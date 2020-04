Rząd "odmrozi" hotele w II fazie. Ale kiedy branża powróci na właściwe tory?

Rząd zaplanował otwarcie hoteli i obiektów noclegowych w II fazie odmrażania gospodarki wstrzymanej przez koronawirusa. Kiedy jednak biznes hotelowy powróci do swojego normalnego działania? Kiedy hotele znów zapełnią się gośćmi? - Musimy być bardzo konserwatywni w prognozach. Proces powrotu do zdrowia będzie długi - mówi Alex Kloszewski, partner zarządzający Hotel Professionals, i przedstawia jedną z możliwych opcji.

- Maj upłynie pod znakiem „odmrożenia” części działalności firm turystycznych i hotele w Polsce - zwłaszcza te zlokalizowane w głównych miastach Polski - mogą zanotować lekki wzrost obłożenia. Miesiące wakacyjne będą należeć do obiektów zlokalizowanych w miejscowościach wypoczynkowych. Zakopane, Mazury i rejony nadmorskie zanotują wzrosty, jednak na pewno nie na poziomach porównywalnych do wyników z minionych lat - mówi Alex Kloszewski, partner zarządzający Hotel Professionals. - We wrześniu możemy spodziewać się niewielkiego skoku rezerwacji po stronie klientów biznesowych, a od października do grudnia nastąpi powolny wzrost obłożenia obiektów - ocenia.

Ekspert dodaje, że obecny rok jest stracony dla firm z branży MICE oraz dla organizatorów wakacyjnych imprez masowych. - W hucznym świętowaniu nadejścia 2021 roku wezmą udział tylko najodważniejsi lub ci, którzy zwalczyli zakażenie - mówi.

