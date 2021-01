Rząd utrzymuje restrykcje, Sun & Snow ma na to odpowiedź

Po ostatniej decyzji administracji, dotyczącej przedłużenia do końca stycznia zakazu prowadzenia działalności hotelowej, co objęło również apartamenty, którymi zarządza Sun & Snow, firma zdecydowała o przedłużeniu promocyjnych warunków dotyczących rezerwacji na okres, gdy obostrzenia przestaną obowiązywać.

Już wiadomo, że do końca stycznia br. wszystkie ośrodki wypoczynkowe, w tym hotele, pensjonaty, apartamenty i kwatery prywatne będzie obowiązywał zakaz działalności. Korzystać z tych obiektów mogą w tym czasie tylko m.in. medycy, załogi samolotów czy obsady pociągów oraz zawodowi kierowcy i służby mundurowe. Dopuszczono też możliwość organizacji zgrupowań sportowych, co jak wynika z doniesień medialnych często jest wykorzystywane przez niektórych właścicieli obiektów, by obejść zakaz działalności.

- Stawiamy na pełną transparentność i informujemy naszych klientów, które grupy zawodowe mogą przebywać w naszych obiektach i jakie dokumenty muszą przedstawić, by otrzymać zakwaterowanie. Oczywiście tych nadzwyczajnych pobytów jest niewiele, co stanowi zaledwie kilka procent obłożenia w porównaniu ze styczniem ub.r. Jest to bardzo trudne dla właścicieli apartamentów, zwłaszcza w rejonach górskich – podkreśla Karolina Orłowska, Dyrektor Operacyjna Sun & Snow.

Firma od początku stycznia wprowadziła możliwość rezerwacji apartamentów na okres, gdy sankcje dla branży turystycznej zostaną zniesione. Obecnie można rezerwować pobyty na luty br.

- Po doniesieniach dotyczących kreatywnych pomysłów naszych rodaków, dotyczących obchodzenia wprowadzonych zakazów, widać, że jesteśmy bardzo zmęczeni obostrzeniami i wszyscy wyczekujemy powrotu do choć częściowej normalności. Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów, którzy nie mogli rezerwować pobytów z uwagi choćby na niepewność, czy planowany wyjazd dojdzie do skutku. Nie bez znaczenia jest też aspekt finansowy i obawa, że środki zostaną zamrożone na bardzo długi czas albo ich odzyskanie będzie utrudnione. Stąd nasza inicjatywa, by pokazać, że planowanie wypoczynku w najbliższym czasie może być wolne od ryzyka, a jeśli dojdzie do przedłużenia ograniczeń działania branży turystycznej, będzie można sprawnie odzyskać wpłacone środki lub zyskać atrakcyjne rabaty – dodaje Orłowska.

Ze względu na rosnącą liczbę zakażonych koronawirusem, rząd podjął decyzję o zaostrzeniu przepisów. W efekcie od 7 listopada trwa nieprzerwany zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej.