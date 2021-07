Rząd znowu zamknie hotele? IGHP apeluje

Coraz głośniej mówi się o czwartej fali pandemii jesienią. Co to oznacza dla branży hotelowej? Hotelarze apelują do premiera o niezamykanie hoteli, podkreślając ich marginalny udział w rozprzestrzenianiu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego w imieniu organizacji i podmiotów działających w polskiej branży hotelarskiej wystosowała 28 lipca pismo do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Hotelarze apelują w nim o zachowanie ciągłości i przewidywalność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców hotelarskich.

Podkreślają, że hotele w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, mają marginalny udział w rozprzestrzenianiu zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Europejskie badania wyraźnie wskazują, że hotele nie są obszarami transmisji SARS-CoV-2, dlatego nie ma konieczności ograniczania ich działalności w przypadku rozwoju epidemii.

Branża hotelarska apeluje do rządu o zachowanie ciągłości i przewidywalność prowadzenia działalności przez przedsiębiorców hotelarskich. W piśmie przygotowanym przez IGHP przedstawione są dowody medyczne i naukowe na to, że hotele – działające w odpowiednim reżimie sanitarnym – nie są ogniskami wirusa SARS-CoV-2.

– Wskazane przez nas informacje pozwalają uzasadnić wniosek, że podobnie jak w innych krajach europejskich, hotele w Polsce mają marginalny udział w rozprzestrzenianiu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym nie ma konieczności ich zamykania, szczególnie w dobie nabywania przez społeczeństwo coraz większej odporności zbiorowej z racji ukończonego cyklu szczepień bądź też odporności nabytej po przejściu choroby – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP.

Przykładowo, statystyki niemieckiego Robert Koch Institut pokazują, jak niewielki odsetek zakażeń ma miejsce w sektorze usług noclegowych. Podobne dane zawierają raporty z Irlandii, gdzie jedynie 0,14 proc. ognisk wirusa można przypisać hotelom. Z kolei raport z Holandii (Dutch National Institute for Public Health and Environment) sporządzony za okres 06.07 – 13.10.2020 roku podał, iż tylko 3,8 proc. przypadków zachorowań nastąpiło w obiektach hotelarskich. Do podobnych konkluzji prowadzi analiza UK Hospitality opracowana przez analityków CGA (CG Analysts Ltd). Raport ten pokazuje, że firmy w tym sektorze nie były istotnymi obszarami transmisji SARS-CoV-2 w 2020 roku w Wielkiej Brytanii. Co więcej, stwierdza, że branża turystyczna jest wyjątkowo bezpieczna i bardzo dobrze przygotowana w kwestii przeciwdziałania pandemii, a konsekwencją zamknięcia sektora „hospitality” jest większa transmisja wirusa w miejscach prywatnych, np. w domach czy mieszkaniach.