Samorządy z Pomorza oraz Warmii i Mazur chcą realizować wspólny projekt pod nazwą Żeglarski Szlak Kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

Żeglarski Szlak Kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ma być kompleksowym, wodnym szlakiem żeglarskim.

Będzie szlakiem największym w Polsce i jendym z największych w Europie.

Nowy szlak może stać się gospodarczym pulsatorem rozwoju bazy noclegowej, lokalnych atrakcji i gastronomii.

Żeglarski Szlak Kulturowy Delty Wisły, Zalewu Wiślanego, Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego ma być naturalnym połączeniem zrewitalizowanych kilka lat temu śródlądowych tras turystycznych Pętli Żuławskiej z zabytkowym Kanałem Elbląskim i rozległym Pojezierzem Iławskim.

Współtwórcą i pomysłodawcą tej rewitalizacji i rozwoju szlaków wodnych na Pomorzu jest Zbigniew Ptak. Jak poinformował Dziennik Bałtycki, samorządy z Warmii i Mazur oraz Pomorza podpisały niedawno list intencyjny dotyczący stworzenia nowego, kompleksowego szlaku łączącego akweny Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego, Kanału Elbląskiego, Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Powstać mają nowe mariny, przystanie, pomosty cumownicze, miejsca noclegowe, punkty gastronomiczne. Szlak ten byłby jednym z największych w Polsce i w Europie.

Pierwsza była Pętla Żuławska. To wyjątkowa wodna trasa turystyczna. Łączy ze sobą szlaki żuławskich rzek i wody Zalewu Wiślanego. Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. Na szlakach Pętli Żuławskiej występuje ogromna ilość zabytków hydrotechnicznych. Rejs po Pętli Żuławskiej to sielskie krajobrazy, bliskość przyrody i gwarancja udanego wypoczynku. To 303 km niezapomnianej przygody. Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 biegnącej z Rotterdamu.

(...) region jest pełen atrakcyjnych miejsc - dawnych dworów, kościołów, historycznych budowli hydrotechnicznych, średniowiecznych zamków, miejsc unikatowych pod względem przyrodniczym. Każdy taki kulturowy element powinien być "zagospodarowany", przedstawiony w spójnej ofercie, a turysta-wodniak powinien mieć szansę zatrzymać się przy większości atrakcji. Te z kolei powinny być "spięte" komunikacyjnie, np. za pomocą tras rowerowych, wypożyczalni jednośladów czy konnych bryczek. My turystę musimy "spowolnić", zainteresować. Zatem, tak jak w przypadku Pętli Żuławskiej, nowy szlak może stać się gospodarczym pulsatorem rozwoju bazy noclegowej, lokalnych atrakcji, gastronomii. Do tego potrzebna jest spójna oferta - mówi Zbigniew Ptak.

Dziennik Bałtycki podał, że Zbigniew Michalak, burmistrz Ostródy oraz prezes Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, stwierdził, że utworzenie szlaku pozwoli całemu regionowi zaistnieć na mapie turystycznej Polski i Europy.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl