Nobu Hotel Warsaw to wyjątkowe i modne miejsce na mapie Warszawy, które łączy nowoczesność i historię, bowiem część budynku w stylu art-deco pochodzi z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Elegancka architektura i nietuzinkowa oferta rekreacyjno-gastronomiczna przyciąga nie tylko turystów. Nowo otwarty w części parterowej hotelu Sakebar by Nobu wyglądem oraz ofertą podąża za koncepcją połączenia japońskiego minimalizmu i eleganckiej estetyki.



Sakebar by Nobu to powierzchnia około 150 mkw. – z pozoru niewielka, ale wymagająca pod względem jakości wykończenia i niestandardowych rozwiązań czy wręcz kształtów. Mam tu na myśli między innymi skomplikowaną konstrukcję sufitów, które w efekcie sprawiają wrażenie trójwymiarowości czy wykonaną z marmuru majestatyczną ladę barową, która komponuje się z marmurowymi stolikami. Ściany pokryliśmy tynkiem dekoracyjnym o ciepłym odcieniu, a podłoga została wykonana z ciemnego drewna. Ciekawym rozwiązaniem, które wykonaliśmy są wbudowane w ściany cokoły. Za odpowiedni nastrój wnętrza odpowiada m.in. wyselekcjonowane oświetlenie znajdujące się na suficie i na ścianach w postaci kinkietów - mówi Małgorzata Latek , Project Manager, Tétris .

Tétris odpowiadał za wykonanie sufitów, tynków, podłóg, drzwi i wykończenie ścian. Koordynował także prace związane z wykonaniem instalacji, montażem mebli, siedzisk i oświetlenia. Architekci dobrali wszelkie elementy wyposażenia niezwykle skrupulatnie. Postawili na oryginalne, lokalne marki i wysokiej jakości dodatki. Wszystko razem tworzy niepowtarzalną kompozycję oraz czyni ten fit-out wyjątkowym w portfolio Tétris. Klimat miejsca dopełniają długie zasłony i wygodne poduszki.



Zależało nam na utrzymaniu tego miejsca w tej samej stylistyce co hotel, a jednocześnie nadaniu mu indywidualnego charakteru. Zapraszamy gości nie tylko do skosztowania w pięknym wnętrzu autorskiego menu czy koktajli z japońskim twistem, ale także na spotkanie ze sztuką. Aktualnie prezentujemy obraz i organiczne rzeźby autorstwa Misha Waks. Na uwagę zasługuje również papierowa instalacja nad barem łódzkiej pracowni ID.FOR.FUN, która wnosi do przestrzeni lekkość - tłumaczy Stefan Bauer, General Manager Nobu Hotel Warsaw.