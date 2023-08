Pierwsi stażyści projektu Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju SamoDZIELNI rozpoczęli praktyki w pięciogwiazdkowym Regent Warsaw Hotel. Staż jest realizowany w ramach 4. edycji społecznego projektu, którego partnerem jest Polski Holding Hotelowy.

SamoDZIELNI to autorski projekt Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju stworzony, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy.

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju już czwarty rok wspiera młodzież z pieczy zastępczej w tym ważnym momencie życia.

Partnerami tegorocznej edycji programu zostali Polski Holding Hotelowy oraz Centralny Dom Technologii.

Troje stażystów: Kornelia, Maciej i Małgorzata odbywają staż w pięciogwiazdkowym Regent Warsaw Hotel. Stażyści zostali zapoznani z ogólnymi zasadami realizacji stażu, przeszli szkolenie BHP. Szkolili się w obszarze m.in. zadań realizowanych przez Zespół ds. Utrzymania Czystości, Zespół ds. Obsługi Klienta, w Kuchni, czy w Sekcji Restauracji Venti-Tre. Przez cały czas odbywania praktyk są zakwaterowani w hotelu Regent.

Młodzież z pasją do hotelarstwa

– Dla nas to niezwykle istotne, że możemy wspierać projekt SamoDZIELNI Fundacji PFR i tym samym przyczynić się do rozwoju młodzieży, która właśnie wkracza w dorosłość. Wszystkie osoby, które odbywają staż w naszym hotelu, wykonują swoje obwiązki sumiennie i z bardzo dużym zaangażowaniem. Wkraczanie w dorosłość to ważny i decydujący okres w życiu młodych ludzi, dlatego mamy szczerą nadzieję, że zaraziliśmy ich pasją do hotelarstwa i zwiążą swoją przyszłość właśnie z sektorem hospitality. Cieszę się, że dzięki atrakcyjnej lokalizacji naszego hotelu nasi stażyści mogą również miło spędzić czas, lepiej poznać stolicę oraz spotkać wielu ciekawych gości naszego hotelu – mówi Adriana Biernatowicz-Jadczak, dyrektor Regent Warsaw Hotel.

– Udział w stażu dał mi możliwość poznania obowiązków w działach housekeepingu, gastronomii i recepcji. Byłem w stanie doświadczyć dynamiki każdego z nich oraz nauczyć się pracy w zespole. Jestem szczęśliwy, że otrzymałem możliwość pracy w hotelu, ponieważ przyniesie mi to w przyszłości dużo możliwości – mówi stażysta Maciej.

Dla nas to niezwykle istotne, że możemy wspierać projekt SamoDZIELNI Fundacji PFR i tym samym przyczynić się do rozwoju młodzieży, która właśnie wkracza w dorosłość - mówi Adriana Biernatowicz-Jadczak, dyrektor Regent Warsaw Hotel.

SamoDZIELNI to autorski projekt Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju stworzony, aby pomóc młodzieży z pieczy zastępczej zrobić pierwszy krok na rynku pracy. Fundacja PFR już czwarty rok wspiera ich w tym ważnym momencie w życiu.

Partnerami tegorocznej edycji programu zostali Polski Holding Hotelowy oraz Centralny Dom Technologii. Patronat honorowy nad projektem objęli Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.fundacjapfr.pl/samodzielni.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl