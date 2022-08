Samoloty Wizz Air polecą z Moskwy do Abu Zabi

Sprzedaż biletów już ruszyła.

Reuters poinformował, że pierwszy lot odbędzie się 3 października. Podróż na trasie Moskwa - Abu Zabi potrwa 5 godzin i 30 minut, a ceny biletów zaczynają się od 450 zł.

Wizz Air Abu Dhabi obsługuje sieć 34 miejsc docelowych w promieniu pięciu godzin lotu od Abu Zabi, zapewniając bardzo niskie ceny. Wspieramy branżę turystyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zwiększając liczbę połączeń regionalnych i globalnie, zgodnie z krajowymi przepisami - powiedział Michael Berlouis, dyrektor zarządzający Wizz Air Abu Dhabi.

Wizz Air Abu Dhabi to spółka joint venture założona w 2019 roku przez ADQ z Abu Zabi a węgierską tanią linią lotniczą Wizz Air.

Wizz Air w przesłanym do redakcji oświadczeniu podkreśla, że linie Wizz Air Abu Dhabi to narodowy przewoźnik Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który działa w oparciu o krajowe przepisy i politykę ZEA. "Linia lotnicza wznawia działalność do Moskwy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na podróże pasażerów, którzy chcą latać do i z Rosji ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wszystkie krajowe linie lotnicze ZEA obsługują obecnie bezpośrednie loty do Rosji. Wizz Air Hungary i Wizz Air UK nie obsługują lotów do Rosji" - czytamy w oświadczeniu.

Przypomnijmy, że na początku marca br., zaraz po ataku Rosji na Ukrainę, linie Wizz Air zaoferowały ukraińskim uchodźcom 100 tys. bezpłatnych miejsc z krajów graniczących z Ukrainą, tj. Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, na wszystkich lotach europejskich.