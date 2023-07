Kożuch i brzydki zapach, czasem piana: tak wyglądają na Bałtyku kwitnące sinice. W lipcu tradycyjnie obserwujemy przy plażach jedne z najstarszych organizmów na Ziemi. Skażona woda jest groźna, więc popularne Trójmiejskie plaże właśnie zamknięto.

Kwitnące sinice w Bałtyku pojawiły się 10 lipca, w godzinach południowych.

Zamknięte zostały kąpieliska położone nad wodami Zatoki Gdańskiej.

Zakwitowi sinic sprzyja ciepła woda, a także brak deszczu i wiatru.

O stanie wody w kąpieliskach Bałtyku informacji udzielają ratownicy w kąpieliskach.

Informacje są także dostępne w serwisie internetowym Mapa Kąpielisk, którą na bieżąco aktualizuje Sanepid.

Zazwyczaj gromadzą się przy plażach Zatoki Gdańskiej, większość wybrzeża Bałtyku zostawiając czystą. Ostatni raz na plażach nad otwartym morzem sinice były widziane przez 2 dni, w 2020 r. Nad osłoniętą od wiatrów Zatoką Gdańską sinice kwitną dłużej. Dlatego o bieżącym stanie wody w morzu informacji warto szukać u ratowników i na internetowej Mapie Kąpielisk, prezentowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Latem w Bałtyku kwitną sinice

Bałtyk to zimne morze. W najcieplejszych miesiącach roku woda nagrzewa się tu średnio do niewiele powyżej 18 stopni C. Wyższa temperatura wody stabilizuje się zazwyczaj w lipcu i w sierpniu. Dlatego to właśnie wtedy - w najlepszym urlopowym okresie - nadbałtyckie plaże tradycyjnie atakują sinice.

Ich rozwojowi sprzyjają obecne w wodzie fosforany, słaby wiatr, utrudniający mieszanie się wody a także brak opadów.

Sinice to jednokomórkowce, uznane za bakterie. Gołym okiem widać je dopiero wówczas, gdy zakwitną. Na wodzie tworzą kożuchy o stęchłym zapachu. Produkują toksyny, szkodliwe dla ludzi i zwierząt. U tych, którzy mieli z nimi kontakt, toksyny sinic wywołują objawy chorobowe.

Na plażach można także zaobserwować wyrzucane przez morze na brzeg wodorosty. Ich ciemnozielone kożuchy-maty nie zawierają żadnych toksyn. Algi nie są szkodliwe dla zdrowia, choć pachną intensywnie i rozkładając się na plaży nie wyglądają zbyt pięknie.

Sinice w Polsce 2023

Sinice w Bałtyku żyją w centralnej części morza, a na zdjęciach satelitarnych można oglądać zakwitanie toksycznej sinicy Nodularia spumigena.

W Zatoce Gdańskiej niebezpieczeństwo toksycznych sinic może dotyczyć tylko części plaż, w zależności od siły i kierunku wiatru. Trujący kożuch może się przemieszczać w różne strony, nawet w ciągu paru godzin. Dlatego trudno jest wcześniej przewidzieć pojawienie się sinic w kąpielisku. Trudno także wcześniej przewidzieć tempo i kierunek ich przemieszczania.

W sezonie kwitnięcia sinic trzeba na bieżąco monitorować informacje Sanepid-u lub w lokalnych mediach informacyjnych.

Trujące sinice: zamknięte kąpieliska nad Bałtykiem

Groźne jest - oczywiście - wypicie skażonej toksynami wody albo kąpiel w wodzie z kwitnącymi sinicami.

Niebezpieczne jest wdychanie samych sinic, o co łatwo w czasie pływania w skażonym akwenie. Groźne jest także oddychanie powietrzem z toksynami.

To dlatego z powodu sinic zamknięte zostały plaże położone w Zatoce Gdańskiej:

w Kątach Rybackich - zejście przy porcie,

w Jantarze - zejście przy Ośrodku Wypoczynkowym Jantar

w Gdyni - Redłowo.

Sanepid poinformował właśnie, że ze względu na zakwit sinic od dzisiejszego południa do kąpieli nie nadaje się także woda na kąpieliskach:

Gdynia Babie Doły,

Gdynia Śródmieście,

Gdynia Redłowo,

Gdynia Orłowo,

Sopot Kamienny Potok - Koliba,

Sopot 13-17,

Sopot Park Północny,

Sopot K-22,

Sopot Łazienki Południowe I,

Sopot Łazienki Południowe II,

Sopot Kamienny Potok,

Sopot 32A-33,

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Piastowska Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Hallera Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno.

Sinice nad Bałtykiem: objawy zatrucia sinicami

W zależności od rodzaju bakterii i jej toksyny, u osób narażonych na kontakt ze skażonym Bałtykiem pojawiają się objawy chorobowe.

Najczęściej są to objawy żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka i ból brzucha, jadłowstręt, brak apetytu i osłabienie.

Jeśli szczep sinic produkuje neurotoksyny, wówczas zatrucie polega na drżeniu mięśni i zaburzeniach równowagi, dając także objawy żołądkowo-jelitowe.

W wyniku zatrucia sinicami mogą wystąpić reakcje alergiczne. Objawiają się wysypką, pęcherzami, zaostrzoną astmą a nawet trudnościami z oddychaniem.

Toksyny sinicowe mogą także wywoływać nowotwory.

Prowadzone nad sinicami badania wskazują na możliwość utrzymywania się efektu długofalowego, u osób narażonych na ekspozycję na sinice. Tu epidemiolodzy notują zwiększone ryzyko zachorowań na raka wątroby a także na nowotwory przewodu pokarmowego.

Dlatego z chwilą pojawienia się w wodzie zakwitów sinic bezwzględnie należy unikać jakiegokolwiek kontaktu ze skażoną wodą.

Bezpieczne plaże nad Morzem Bałtyckim

Najlepszym plażom i marinom Europy przyznawany jest certyfikat Błękitnej Flagi Fundacji dla Edukacji Ekologicznej. Za rok 2022 tytuł ten otrzymało 41. polskich kąpielisk.

To i dużo i mało, bo tylko kilka z nich było położonych nad Bałtykiem.

Błękitna Flaga wyróżnia plaże za:

Czystość i jakość wody,

Czystość i standard najbliższego otoczenia,

Łatwość dostępu i formy dojazdu do kąpieliska,

Bezpieczeństwo korzystania z plaży i kąpieli,

Udogodnienia dla OZN,

Działania edukacyjne, prowadzone na terenie kąpieliska.

Certyfikaty Błękitnej Flagi w największej mierze są sukcesami gmin, które na bieżąco dbających o czystość i infrastrukturę swoich kąpielisk i plaż.

Od siedemnastu lat nieprzerwanie Błękitna Flaga powiewa nad Kąpieliskiem Świnoujście Centrum-Uznam, przy Promenadzie Zdrowia.

To miejsce nie ma sobie równych - żadne spośród najczystszych nad Bałtykiem miejsc nawet nie zbliża się do rekordu świnoujskiej plaży.

Czyste miejsca nad Bałtykiem:

Z roku na rok świadomość ekologiczna rośnie, a na liście pojawiają się nowe, bezpieczne miejsca na urlopowe kąpiele.

W tym roku wśród nich znalazły się m.in.:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód, przy ul. Bohaterów Warszawy

Kąpielisko morskie Międzywodzie, od ul. Westerplatte do ul. Szkolnej

Kąpielisko morskie Dziwnówek, ul. 1 Maja - Plażowa

Kąpielisko Pobierowo, ul. Grunwaldzka

Plaże Dubaj I i II - Jarosławiec, ul. Bałtycka

Plaże Władysławowo I - X, ul. Żeromskiego, Brzozowa i Starowiejska

Najczystsze kąpieliska i mariny nad Bałtykiem

Wśród najczystszych polskich kąpieliska i marin żeglarskich, których standard został potwierdzony certyfikatem „Błękitnej Flagi” za rok 2022 znalazły się tradycyjnie Kąpielisko Morskie Świnoujście – Uznam po raz siedemnasty, a także Kąpielisko Morskie Świnoujście Warszów - po raz trzeci.

Debiutantami były takie miejsca, jak:

Port Jachtowy – Basen Północny,

Kąpielisko Zachód w Międzyzdrojach,

Marina Wapnica Międzyzdroje,

Kąpielisko morskie Międzywodzie,

Kąpielisko morskie Dziwnów,

Kąpielisko morskie Dziwnówek,

Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia,

Kąpielisko Pustkowo,

Kąpielisko Trzęsacz,

Kąpielisko Rewal,

Kąpielisko Niechorze,

Kąpielisko Pogorzelica,

Kąpielisko Dźwirzyno,

Kąpielisko Grzybowo,

Kołobrzeg Zachód Plaża TRM,

Marina Solna w Kołobrzegu,

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód „Bałtyk”,

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec,

Kąpielisko Mielno216,

Kąpielisko Dąbki Zachód – kąpielisko I,

Darłówko Zachodnie kąpielisko nr 1,

Ustka Zachów I,

Marina Yacht Park,

Kąpielisko Koliba w Sopocie,

Marina Żabi Kruk w Gdańsku,

Marina Sienna Grobla,

Marina Gdańsk,

Przystań Żeglarska Tamka w Gdańsku,

Kąpielisko Gdańsk Stogi,

Przystań Nadwiślańska,

Kąpielisko Gdańsk Sobieszewo,

Kąpielisko Gdańsk Orle,

Kąpielisko Morskie Świbno,

Kąpielisko Sztutowo,

Kąpielisko Kąty Rybackie,

Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim,

Kąpielisko OSiR w Lubczynie,

Kąpielisko śródlądowe w Zieleniewie nad Jeziorem Miedwie,

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy WOPR w Borównie.

Błękitna Flaga: bezpieczne kąpielisko

Oficjalne rozpoczęcie sezonu letniego na świnoujskich plażach oraz uroczyste wciągnięcie flag na maszt odbyło się 24 czerwca br.

Projekt Błękitna Flaga zrodził się w 1987 r., jako międzynarodowa inicjatywa dla wsparcia czystego środowiska naturalnego i tworzenia zrównoważonej, rozsądnej turystyki.

Raz do roku plażom, przystaniom i kąpieliskom na całym świecie przyznawany jest Certyfikat Błękitnej Flagi. Wyróżniane są miejsca z atrakcyjną infrastrukturą, zadbane, czyste i bezpieczne.

Wyróżnienie Błękitnej Flagi obowiązuje tylko przez jeden sezon, a każde certyfikowane kąpielisko co sezon ubiega się o audyt i poddaje restrykcyjnym kontrolom jurorów.

W roku 2022 Błękitne Flagi oznakowały 5 tys. 42 plaże, kąpieliska i przystanie w 48 krajach świata.

W Polsce otrzymały je 32 kąpieliska i 9 marin.

Na poziomie państwowym rekomendacji do przyznania Certyfikatu krajowego Błękitnej Flagi udziela jury krajowe.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje jury międzynarodowe z siedzibą w Kopenhadze. W jego skład wchodzą przedstawiciele:

Światowej Organizacji Turystycznej (WTO),

Programu Ochrony Środowiska ONZ (UNEP),

Międzynarodowej Rady Przemysłu Morskiego (ICOMIA),

Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego (ILS),

Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN),

Komisji ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego (EU),

Europejskiej Unii na Rzecz Ochrony Wybrzeży (EUCC)

Fundacji na Rzecz Edukacji Ekologicznej (FEE).

