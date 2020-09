Senat ogłosił przetarg na hotele dla pracowników. Wśród wymogów: cztery lub pięć gwiazdek

Wymagania Senatu odnośnie hoteli dotyczą jednostek zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najlepiej oceniane będą hotele znajdujące się w najbliższym otoczeniu polskiego parlamentu lub ambasad (w przypadku zakwaterowania w innych krajach). Wypisane zostały także wymagania co do wielkości rezerwowanych w hotelach pokoi.

Jak podała wiadomosci.gazeta.pl, najmniejsze dostępne w hotelu pokoje powinny mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych z osobną łazienką. W wymaganiach wymienione jest także: duże łóżko o wymiarach 160x200 cm, sejf, telewizor, telefon, bezprzewodowy internet, indywidualnie regulowana klimatyzacja, woda butelkowa, minibar, zestaw do prasowania, zestaw do przygotowania kawy i herbaty oraz wyposażenie łazienki - suszarka, szlafrok, kapcie i zestaw kosmetyków.

Takie same wymagania są dla najmniejszych hoteli pokojowych rezerwowanych poza granicami Polski. Obiekty powinny mieć też cztery lub pięć gwiazdek.