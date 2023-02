Począwszy od premiery serialu "Biały Lotos", w październiku 2022 roku, wzrosła popularność Sycylii wśród Polaków w 2023 roku.

Coraz częściej ulubione seriale i filmy inspirują turystów z całego świata do udania się w podróż właśnie w to miejsce, w którym dzieje się akcja.

"Biały Lotos", w reżyserii Mike’a White’a to obecnie jeden z najpopularniejszych seriali, a jego akcja dzieje się w Sycylii.

Kiwi.com sprawdziło, jak wzrosła popularność Sycylii wśród turystów Polski w 2023 roku, począwszy od premiery serialu.

Podróżowanie w miejsce znane z ulubionych seriali i filmów to jedna z kluczowych motywacji, która jest równie ważna, jak poznawanie lokalnej kultury czy ludzi. Drugi sezon "Białego Lotosu", nasycony mitologią, pięknymi zdjęciami, krajobrazami rozgrywa się na Sycylii, a goście zatrzymują się w luksusowym White Lotus, który w rzeczywistości jest spektakularnym pałacem San Domenico, kurortem Four Season. To w połączeniu z fenomenalną obsadą sprawia, że Sycylia jak nigdy dotąd, w 2023 roku stała się magnetyczna, spektakularna i pożądana, jako miejsce na idealne wakacje.

Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów i firma traveltech sprawdziła, że po premierze drugiego sezonu serialu w Polsce, która miała miejsce w październiku 2022, wzrosło zainteresowanie podróżami na Sycylię. Grudzień 2022 oraz styczeń b.r. to miesiące, kiedy Kiwi.com zarejestrowała najwięcej rezerwacji lotów na włoską wyspę. Było ich niemal cztery razy więcej niż w listopadzie 2022, miesiąca od którego liczba rezerwacji zaczęła rosnąć.

Wśród osób dokonujących rezerwacji 51 proc. to kobiety, a 49 proc. to mężczyźni. 43 proc. użytkowników rezerwacji dokonało od 3 tygodni do 2 miesięcy przed planowaną podróżą, z kolei co piąty użytkownik zrobił to z wyprzedzeniem od 2-4 miesięcy. Na miejscu 37 proc. podróżujących ma zamiar pozostać do 3 dni, 31 proc. planuje pobyt trwający od 4-6 dni, a 30 proc. spędzi tam długie wakacje, od 1-2 tygodni. Kiwi.com wskazuje, że średnia cena biletu na Sycylię po dacie premiery Białego Lotosu, czyli po 30 października 2022 na podróż w 2023 roku utrzymywała się na poziomie 86 EURO.

Sycylia jest doskonałym miejscem na podróż w zasadzie o każdej porze roku. Nawet w styczniu i latem można tam śmiało wdziać cieńszą garderobę, ponieważ temperatury nierzadko sięgają 20 stopni.

Wedle Kiwi.com najpopularniejsze trasy z Polski to:

Kraków - Katania

Warszawa - Katania

Katowice - Katania

Wrocław - Palermo

Kraków - Palermo

Obecnie za lot z Katowic do Katanii w lutym, w okresie trwających w Polsce ferii, zapłacimy około 236 zł.

Jeśli iść za ciosem i podążać śladami serialu, na liście top jest na pewno Taormina - absolutnie malownicze miasteczko położone na wzgórzu, na wschodnim wybrzeżu wyspy, nieopodal Etny. To jedno z najpopularniejszych miast we Włoszech, ze względu na fascynującą architekturę, historię i pięknie zachowane średniowieczne uliczki. To, co z pewnością rzuci się w oczy to motyw Teste di Moro (głowa Maura) - ceramiczne wazony, donice w kształcie głowy Maura, które są na Sycylii niemal wszechobecne, również w Taorminie. Zdobią balkony, tarasy i wnętrza sycylijskich domów.

Kolejnym serialowym miejsce jest Isola Bella - mała, bezludna wyspa obok Taorminy. Za niewielką opłatą można na nią dotrzeć promem, a na miejscu wypożyczyć skuter wodny.

Etna, to jeden z czynnych w Europie wulkanów, który oprócz pieszych wędrówek oferuje degustację wina Passopisciaro. Warto pamiętać, że nawet w lecie, wybierając się na Etnę, powinniśmy mieć ze sobą wygodne buty i ciepłe, wiatro i wodoszczelne ubranie.

Noto, to z kolei piękne miasteczko z sycylijską architekturą w stylu barokowym. To tam, w luksusowej Villa Elena, bohaterki serialu spędziły babski wieczór. W Noto podróżni mogą odwiedzić katedrę, dom-muzeum Pałac Nicolaci, a następnie wyruszyć w drogę na 20 minut, aby odwiedzić plażę Calamosche.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl