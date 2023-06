Aż połowa polskich hotelarzy i restauratorów spodziewała się mniejszej liczby gości w te wakacje. Mimo obaw i słabych prognoz branży, turyści dopisują. Ale wakacyjne wyjazdy planują z ołówkiem w ręku, wybierając oferty jak najbardziej ekonomiczne.

W wakacje 2023 branża turystyczna zakładała mniejszy ruch w obiektach.

Pesymizm co do prognoz na sezon wakacyjny wykazuje połowa polskich hotelarzy i restauratorów - wskazywały wyniki branżowego sondażu, przeprowadzonego przez EFL.

Ceny za wakacyjne pobyty wzrosły nawet o kilkanaście procent w stosunku do poprzedniego sezonu.

Mimo obaw i ostrożnych prognoz dostrzegalnych w branży, rezerwacje trwają, a turyści w kurortach coraz liczniej dopisują.

Bardzo popularne są obiekty bez oferty pełnego wyżywienia i te z możliwością samodzielnego przygotowywania posiłków.

Samo zakwaterowanie bez wyżywienia pozwala gościom ekonomicznie spędzić czas na wyjeździe.

Programy lojalnościowe hoteli, pobyty opłacone z góry, a także wcześniejsze rezerwacje pozwalają zaoszczędzić pieniądze.

Większość obiektów turystycznych w Polsce podniosła ceny za pobyt. W stosunku do roku ubiegłego ceny wzrosły co najmniej o kilkanaście procent.

Na rynku są jednak i takie hotele, które walcząc o pełne obłożenie i przewagę nad konkurencją utrzymały poziom cen z ubiegłego sezonu.

10 nocy ze śniadaniami, dostęp do basenu, jacuzzi i siłowni w Hotelu Mercure w Krynicy Zdroju to koszt 5,6 tys. zł.

Można wziąć udział w programie lojalnościowym Accor i uzyskać rabat. Pobyt będzie kosztował wówczas 5,3 tys. zł - informuje recepcja hotelu. Rabat można dostać też za wcześniejszą rezerwację. - Zadatek wynosi wtedy 100 proc., w zamian za to jest dodatkowy rabat, w wysokości 200 zł. Płatność przy zameldowaniu - słyszymy w obiekcie.

Do kosztów pobytu w hotelu dochodzi opłata klimatyczna. Cena za 10 dni to kwota 108 zł.

Do tego ewentualnie opłata za garaż, w kwocie 300 zł. Jeśli na wakacje zabierzemy psa, to jego pobyt w hotelu będzie nas kosztował dodatkowe 700 zł.

Późniejsze terminy w Hotelu Mercure w są droższe, bo po 14 lipca aż do połowy sierpnia w Krynicy Zdrój trwa wysoki sezon.

Wakacje 2023: od lipca będzie drożej?

U progu trwających 74 dni wakacji blisko połowa hoteli, restauracji i firm cateringowych spodziewa się spadku rezerwacji i zamówień.

Pogorszenie sytuacji finansowej i związane z nią trudności z płynnością finansową już wiosną przewidywało 5 na 10 przedsiębiorców, związanych z branżą turystyczną.

Mimo to tylko nieliczne obiekty zdecydowały się zaproponować gościom znaczące rabaty czy obniżki cen na wakacyjne pobyty w hotelach.

Jeszcze przed wakacjami ponad połowa branży deklarowała, że w sezonie urlopowym 2023 obłożenie w hotelach będzie podobne, jak w okresie od stycznia do marca br. Wskazywały też na to wyniki branżowego sondażu, przeprowadzonego przez EFL.

W Hotelu Żubrówka w Białowieży na najbliższe dwa tygodnie wciąż jeszcze można robić rezerwacje - obiekt ma wolne pokoje.

Cena za pobyt w dni powszednie jest korzystna. Mocno rośnie, jeśli w okres pobytu wejdą także dni weekendowe.

Za dwutygodniowe wakacje z wyżywieniem trzeba tu zapłacić około 8 tys. zł. W cenie można skorzystać z kompleksu saun, basenu i jacuzzi.

W hotelu Gołębiewski Mikołajki ludzi już dzisiaj jest mnóstwo. Spływa też wiele nowych zapytań.

Jeszcze przed wysokim sezonem, który zacznie się z końcem czerwca, pobyt dla dwóch osób na dwa tygodnie, zawierający cenę za dwa posiłki dziennie to koszt w wysokości 16 tys.

Z widokiem na jezioro to już ostatni pokój. W tej chwili w hotelu wciąż jeszcze jest luźniej. Luźniej może być także już po 15 sierpnia - słyszymy w recepcji hotelu.

Za widok na jezioro trzeba dopłacić dodatkowe 5 proc. Turyści dopisują.

Inflacja odpuści wakacyjnym podróżom?

Czerwiec to ostatni tradycyjnie jest trudny dla restauratorów i hotelarzy.

To jakby martwy czas. W zawieszeniu po zimowych pobytach na ferie i przyjazdach wiosennych związanych z przerwą świąteczną, ale zdecydowanie przed właściwym wakacyjnym sezonem.

Dopiero wakacyjny okres urlopowy sprawia, że kawiarenki, ogródki, restauracje i hotele ożywają.

W związku z wyższymi cenami rezygnują z wielu dóbr, ale urlop najczęściej pozostaje stałym punktem kalendarza - mówi Radosław Woźniak, prezes EFL

Decyzje budżetowe turystów czują hotelarze i restauratorzy.

Inflacja stanęła wreszcie po stronie podróżników i całej branży turystycznej. Wskaźniki pokazują, że z miesiąca na miesiąc maleje.

I choć dewaluacja pieniądza ma wpływ na wakacyjne wyjazdy, to wpływ ten nie jest tak duży, jak obawiali się hotelarze i restauratorzy.

Turyści w kurortach i w obiektach są, choć ich nowe zwyczaje są inne.

Na przykład znakiem czasu jest fakt, że w tym roku wzięciem cieszą się te obiekty, w których można samodzielnie robić sobie posiłki.

Branża turystyczna nie wróciła do takiego natężenia ruchu gości w sezonie, jaki był normą w czasach sprzed pandemii.

Jednak mimo zmniejszonego ruchu gości, na koniec czerwca hotelarze i restauratorzy nadchodzące miesiące i wakacyjny sezon oceniają dobrze.

Deklarują też, że - mimo wszystko - lipiec zapowiada się optymistycznie.

Wakacje 2023: Ustroń, Wisła, Karpacz

W Hotelu Gołębiewski w Karpaczu jest gwarno. Za dwutygodniowy urlop dla dwóch osób z przyjazdem na początku do połowy lipca trzeba będzie zapłacić ponad 10 tys. zł.

Hotel doceni dłuższy pobyt przyznając gościom pokój z garderobą dla wygody. Jeśli chcemy, by z okna roztaczał się widok na góry, to to sprawi, że cena pokoju będzie o 5 proc. wyższa.

Póki co jeszcze można grymasić, bo pełnego obłożenia pokojów nie ma.

W Wiśle na razie jest spokojnie.

Spory boom rezerwacyjny można tu było odczuć wiosną, szczególnie w marcu i kwietniu. Wiele osób już wtedy na fali wiosennego wyjazdu zaplanowało i zarezerwowało dla siebie wakacje.

Rezerwowane były przyjazdy siedmio i dziesięciodniowe - informuje Tadeusz Papierzyński z Referatu Promocji Turystyki Kultury I Sportu UM Miasto Wisła.

Takie sezonowe piki rezerwacji to w turystyce nie jest nic nowego.

W przeszłości również tak bywało, że na krótko po feriach goście rezerwowali sobie w Wiśle pobyty wakacyjne.

Jednak po pandemii Covid w Beskidzie Śląskim ruch jest inny.

I choć rezerwacji na lipiec jest sporo, to turystyka w górach nie wróciła do czasów obłożenia sprzed pandemii.

Powoli do tego poziomu obłożenia wracamy, ale to jeszcze nie są te liczby - mówi Papierzyński.

Przed lockdownem obłożenie w obiektach było duże. Teraz w kurortach przyjezdnych jest znacznie mniej.

Tanie wakacje 2023: zdarzają się takie oferty

Czteroosobowa rodzina, w skład której wchodzi dwójka dzieci w pierwszym tygodniu wakacji mogła spędzić osiem nocy w Szczyrku lub Ustroniu w cenie za pokój nie mniejszą niż 2 tys. zł.

Sporadycznie bywa, że zdarzają się jeszcze tańsze oferty.

W położonym w Beskidach Hotelu Belmonte dwuosobowy pokój z rodzica z dzieckiem, z widokiem na góry i panoramę Krynicy to koszt ok. 9 tys. zł.

Jeśli dołożyć do tego pełne wyżywienie, to cena wzrośnie do 12 tys. zł.

Widok na patio i jedzenie we własnym zakresie sprawią, że cena za pobyt spadnie do ok. 7, 5 tys. zł.

Z powodu panujących cen w tym sezonie dużym powodzeniem wśród gości cieszą się te obiekty, w których nie trzeba kupować pełnego wyżywienia.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl